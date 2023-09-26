https://ria.ru/20230926/sammit-1898692826.html
Эксперт оценил решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Эксперт оценил решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 26.09.2023
Эксперт оценил решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Решение США не приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско нарушает все нормы государственного... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:35
2023-09-26T12:35
2023-09-26T12:35
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение США не приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско нарушает все нормы государственного протокола и этикета, Вашингтон обязан направить приглашение всем участникам, сказал РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров. США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину. "Задача американцев, как организаторов (саммита АТЭС) – направить приглашение всем, а уж ехать или не ехать - решает приглашенный гость. В этом смысле американцы опять наступают на те же грабли, когда они просто перечеркивают все нормы, правила и условности дипломатического, а в данном случае государственного протокола и этикета", - рассказал Винокуров. По его словам, американская сторона давно использует практику ограничений в отношении российских делегаций, в том числе и в рамках участия на Генеральной ассамблее ООН. Эксперт напомнил, что аналогичным ограничениям со стороны США подвергаются также и делегации из других стран, в частности, из Венесуэлы. Винокуров подчеркнул, что у США нет "ни юридического, ни морального права определять, кому они могут давать приглашения на саммит, а кому нет", а также добавил, что действия Вашингтона являются "очередной ложкой дегтя". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит АТЭС, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала.
https://ria.ru/20230821/ates-1891194286.html
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владимир путин, сша, россия, саммит атэс
Владимир Путин, США, Россия, Саммит АТЭС
Эксперт оценил решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Эксперт: США перечеркнули нормы госпротокола, не пригласив Путина на саммит АТЭС
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение США не приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско нарушает все нормы государственного протокола и этикета, Вашингтон обязан направить приглашение всем участникам, сказал РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, Москва
направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину.
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"Задача американцев, как организаторов (саммита АТЭС) – направить приглашение всем, а уж ехать или не ехать - решает приглашенный гость. В этом смысле американцы опять наступают на те же грабли, когда они просто перечеркивают все нормы, правила и условности дипломатического, а в данном случае государственного протокола и этикета", - рассказал Винокуров.
По его словам, американская сторона давно использует практику ограничений в отношении российских делегаций, в том числе и в рамках участия на Генеральной ассамблее ООН
. Эксперт напомнил, что аналогичным ограничениям со стороны США подвергаются также и делегации из других стран, в частности, из Венесуэлы
.
Винокуров подчеркнул, что у США нет "ни юридического, ни морального права определять, кому они могут давать приглашения на саммит, а кому нет", а также добавил, что действия Вашингтона являются "очередной ложкой дегтя".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит АТЭС, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала.
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