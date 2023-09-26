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В Армавире проходит конгресс, посвященный наставничеству в самбо

В Армавире проходит конгресс, посвященный наставничеству в самбо - РИА Новости, 26.09.2023

В Армавире проходит конгресс, посвященный наставничеству в самбо

В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет 25–27 сентября... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:40

2023-09-26T15:40

2023-09-26T15:40

год педагога и наставника

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет 25–27 сентября проводит всероссийский конгресс "За самбо – будущее". В рамках конгресса эксперты и участники обсуждают самбо как философию спорта и жизни, защиту интересов самбо как национального вида спорта, наставничество в самбо.Ключевыми спикерами мероприятия выступают президент Ассоциации "Спортивная лига самбо", д.э.н. Вениамин Каганов, исполнительный директор Ассоциации "Спортивная лига самбо" Елена Ломакина, тренер сборной команды России, заслуженный тренер России, генеральный секретарь Всероссийской федерации самбо Роман Болотский, самбист и дзюдоист, Заслуженный тренер России, судья международной категории, руководитель федерации самбо Юга России, вице-президент Всероссийской федерации самбо Рудольф Бабоян, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Минспорта Краснодарского края Евгений Колокольцев.Работа Форума проходит в рамках площадок: экспертно-профессиональной, студенческой, психологической, спортивной, судейского семинара.Каждая площадка представлена рядом тематических активностей, в числе которых – панельная дискуссия "Самбо – вектор развития", пленарное заседание "За самбо – будущее", круглые столы "Студенческое самбо: как запустить проекты "Самбо – в вузы" и "Самбо – в СПО", "Самбо в школу", "Психология высших достижений: самбо – вектор развития личности", защита проектов "Роль личности в истории", студенческие соревнования по самбо.Руководитель АГПУ Евгений Нижник рассказал: "Мы настраиваем наших студентов, будущих учителей физкультуры на то, что нужно владеть крепкими знаниями в области отдельных видов спорта. Мы знаем, что в школы вводится третий урок физической культуры. Зачастую это урок, связанный с единоборствами. В Краснодарском крае это в большинстве - урок самбо. В рамках дополнительной программы мы даём студентам методологию самбо! Сегодня наша задача - масштабирование проекта "Самбо- в вузы". Мы хотим каждому студенту - будущему учителю - показать красоту этого спорта. Заразить самбо как можно больше ребят - один из вызовов, стоящих перед университетом. Для нас важно показать самбо как философию жизни"."Смысл нашей деятельности в области самбо - это не столько развитие самого вида спорта. Он намного глубже. Это формирование устойчивости, устойчивости к вызовам, которые готовит современность, с которыми может столкнуться любой человек: поиск своего места в обществе, конкуренции", - отмечает президент Ассоциации "Спортивная лига самбо", д.э.н. Вениамин Каганов"Огромную работу по популяризации самбо ведёт губернатор Краснодарского края, который предан нашему виду спорта. Скажу о земном. Те люди, которые связаны с самбо, все со знаком качества! Тренер выстраивает линию: чемпионом можешь ты не быть, а человеком быть обязан!" - поделился секретом успеха самбо заслуженный тренер России, судья международной категории, руководитель федерации самбо Юга России, вице-президент Всероссийской федерации самбо Рудольф БабоянУчастниками мероприятий станут представители Министерства просвещения Российской Федерации, представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проректоры вузов по воспитательной деятельности и молодежной политике, представители педагогической общественности и экспертного сообщества, тренеры, судьи, обучающиеся организаций высшего и среднего профессионального образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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