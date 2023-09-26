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В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту - РИА Новости, 26.09.2023
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:51
2023-09-26T15:51
2023-09-26T16:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября увеличат в 1,055 раза, следует из указа президента.Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в указе.Согласно документу, повышение заработной платы коснется президента РФ, главы правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности РФ и секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство РФ в рамках средств, предусмотренных в бюджете.В соответствии с указом, также будет проиндексирована зарплата руководства федеральной территории "Сириус". Обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете этой территории.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий медведев, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Экономика
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября в 1,055 раза
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября увеличат в 1,055 раза, следует из указа
президента.
Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в указе.
Согласно документу, повышение заработной платы коснется президента РФ, главы правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности РФ и секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.
Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство РФ в рамках средств, предусмотренных в бюджете.
В соответствии с указом, также будет проиндексирована зарплата руководства федеральной территории "Сириус". Обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете этой территории.
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