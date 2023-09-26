https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html

В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту

В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту - РИА Новости, 26.09.2023

В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту

Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:51

2023-09-26T15:51

2023-09-26T16:36

россия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября увеличат в 1,055 раза, следует из указа президента.Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в указе.Согласно документу, повышение заработной платы коснется президента РФ, главы правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности РФ и секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство РФ в рамках средств, предусмотренных в бюджете.В соответствии с указом, также будет проиндексирована зарплата руководства федеральной территории "Сириус". Обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете этой территории.

https://ria.ru/20230926/perevody-1898746830.html

https://ria.ru/20230926/gruziya-1898695788.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий медведев, экономика