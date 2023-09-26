Рейтинг@Mail.ru
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 26.09.2023 (обновлено: 16:36 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту - РИА Новости, 26.09.2023
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:51
2023-09-26T16:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий медведев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября увеличат в 1,055 раза, следует из указа президента.Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в указе.Согласно документу, повышение заработной платы коснется президента РФ, главы правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности РФ и секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство РФ в рамках средств, предусмотренных в бюджете.В соответствии с указом, также будет проиндексирована зарплата руководства федеральной территории "Сириус". Обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете этой территории.
https://ria.ru/20230926/perevody-1898746830.html
https://ria.ru/20230926/gruziya-1898695788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий медведев, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Экономика
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту

Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября в 1,055 раза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зарплаты российских госслужащих, в том числе президента РФ Владимира Путина, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября увеличат в 1,055 раза, следует из указа президента.
Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
15:21
"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в указе.
Согласно документу, повышение заработной платы коснется президента РФ, главы правительства и его заместителей, министров, зампреда Совета безопасности РФ и секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.
Финансовое обеспечение соответствующих расходов будет осуществлять правительство РФ в рамках средств, предусмотренных в бюджете.
В соответствии с указом, также будет проиндексирована зарплата руководства федеральной территории "Сириус". Обеспечение этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете этой территории.
Самолет авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Грузии разрешили "Азимут" и "Red Wings" увеличить число полетов в страну
12:47
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий МедведевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала