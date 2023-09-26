Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш
Херш: подрыв "Северных потоков" был связан не с Украиной, а с Германией
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За подрывом "Северных потоков" стоит Белый дом, но целью этой диверсии было не изменить ситуацию в украинском конфликте, а восстановить влияние США в Европе, считает американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
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"Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но это действие имело мало отношения к обеспечению победы в войне на Украине или к ее завершению. <...> Это <...> стало следствием <...> основного страха, что Америка потеряет свое давно сложившееся превосходство в Западной Европе", — написал журналист в статье на платформе Substack.
Как сообщил Хершу неназванный чиновник, Белый дом выбрал именно "Северные потоки", так как это были единственные трубопроводы, к которым США могли получить доступ, и от диверсии на которых "можно было бы откреститься".
Подготовка к подрыву магистральных газопроводов заняла у двух опытных глубоководных дайверов ВМС США несколько месяцев.
При этом причастные к операции американцы, которые в течение нескольких месяцев посещали Норвегию, совсем не оставили следов. Никакую значимую информацию о миссии не заносили в компьютер, всю документацию вели на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
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"Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов — никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением", — пишет Херш.
По его информации, некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был полностью осведомлен о "секретном планировании уничтожения трубопроводов".
Кроме того, неназванный чиновник сообщил Хершу, что американская разведка рассматривала неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне".
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден.
В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к диверсии.