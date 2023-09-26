https://ria.ru/20230926/rossiya-1898736211.html

Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш

Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш - РИА Новости, 26.09.2023

Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш

За подрывом "Северных потоков" стоит Белый дом, но целью этой диверсии было не изменить ситуацию в украинском конфликте, а восстановить влияние США в Европе,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:51

2023-09-26T14:51

2023-09-26T16:03

украина

россия

германия

в мире

сша

джо байден

сеймур херш

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За подрывом "Северных потоков" стоит Белый дом, но целью этой диверсии было не изменить ситуацию в украинском конфликте, а восстановить влияние США в Европе, считает американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш."Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но это действие имело мало отношения к обеспечению победы в войне на Украине или к ее завершению. <...> Это <...> стало следствием <...> основного страха, что Америка потеряет свое давно сложившееся превосходство в Западной Европе", — написал журналист в статье на платформе Substack.Как сообщил Хершу неназванный чиновник, Белый дом выбрал именно "Северные потоки", так как это были единственные трубопроводы, к которым США могли получить доступ, и от диверсии на которых "можно было бы откреститься".Подготовка к подрыву магистральных газопроводов заняла у двух опытных глубоководных дайверов ВМС США несколько месяцев.При этом причастные к операции американцы, которые в течение нескольких месяцев посещали Норвегию, совсем не оставили следов. Никакую значимую информацию о миссии не заносили в компьютер, всю документацию вели на пишущей машинке Royal или Smith Corona."Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов — никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением", — пишет Херш.По его информации, некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был полностью осведомлен о "секретном планировании уничтожения трубопроводов".Кроме того, неназванный чиновник сообщил Хершу, что американская разведка рассматривала неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне".Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден.В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к диверсии.

https://ria.ru/20230926/podryv-1898740475.html

https://ria.ru/20230926/gazoprovody-1898743870.html

https://ria.ru/20230926/podryv-1898735901.html

украина

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, германия, в мире, сша, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2