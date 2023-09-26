https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html

В Госдуме отреагировали на новое заявление Meta* о России

В Госдуме отреагировали на новое заявление Meta* о России - РИА Новости, 26.09.2023

В Госдуме отреагировали на новое заявление Meta* о России

Мессенджер WhatsApp не будет запускать в России публичные каналы после предупреждений о блокировке, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:19

2023-09-26T10:19

2023-09-26T11:50

общество

технологии

россия

антон горелкин

виктор бондарев

whatsapp inc.

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp не будет запускать в России публичные каналы после предупреждений о блокировке, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин."Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta*", — объяснил он.Политик добавил, что оговорка компании о том, что обновление не будет доступно в России "в ближайшее время", слишком оптимистична, так как никаких планов снимать с Meta* статус экстремистской организации нет.Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Но с 13 сентября WhatsApp запустил в более чем 150 странах публичные каналы, пообещав, что возможность создавать их постепенно появится у каждого пользователя.Горелкин заявил тогда, что официальная позиция по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена, если мессенджер начнет "расширять функционал в сторону массового распространения информации".Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, со своей стороны, подчеркнул, что превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство и в случае явных угроз для россиян менеджер могут заблокировать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html

https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, виктор бондарев, whatsapp inc., госдума рф, совет федерации рф