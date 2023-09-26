https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
Все пропало: Россия погибает неубедительно
Все пропало: Россия погибает неубедительно - РИА Новости, 26.09.2023
Все пропало: Россия погибает неубедительно
Вчера в Совфеде министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2024-й и на плановый период... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:00
2023-09-26T08:00
2023-09-26T08:04
аналитика
россия
москва
германия
максим решетников
филип джиральди
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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Вчера в Совфеде министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, где в том числе был указан итоговый показатель инфляции на текущий и ориентировочный — на следующий год.По итогам на декабрь 2023-го инфляция составит 7,5%, а среднегодовая инфляция на 2024-й — 7,2% с замедлением к декабрю следующего года до 4,5%. В "Прогнозе" данный момент был указан справочно, а основной акцент был сделан на более чем позитивных в существующих обстоятельствах перспективах развития финансово-экономической и социальной сфер страны.Тем не менее в среде профессиональных всепропальщиков сообщение Решетникова было услышано правильно, то есть с ликованием, и по этому случаю была забронирована еще пара тысяч электросамокатов по маршруту Москва — Верхний Ларс: Россия — окончательно все, инфляция съела бензоколонку, изоляция рулит, правительство "естественно, не справилось", а Путин обещал инфляцию не более четырех процентов и обманул.Тут же подтянулись специалисты по денежной массе, волатильности рубля, олигархическому заговору, заключенному в сауне с Банком России, и, конечно, эксперты по общественному мнению.Общий вывод один: гречка и авокадо неистово галопируют, бабушки с айтишниками уже за гранью и фарш нужно срочно провернуть назад.Нам жаль разрушать столь благостную картину, но делать нечего.Для начала уточним, что прогноз по целевой инфляции остается прежним — 4%, к которым мы подойдем к началу 2025 года, и гречнево-авокадных бунтов на горизонте не ожидается.Для тех, кто подзабыл, что мы по факту находимся в состоянии войны со всем коллективным Западом, напомним: в той же Германии с демократическим баварским инфляция без всяких изоляций составляет 6,2%, и наши временные 7,5% — более чем приемлемая цена за успешное противодействие всем мыслимым и немыслимым санкциям, а также ускоренную перестройку всей экономики при выполнении всех (подчеркнем: всех) социальных обязательств.Еще напомним: наши враги были полностью уверены, что разрушат нас экономически, но мы немного отполировали эту полную уверенность и вместо белых флагов демонстрируем устойчивый рост — более 2% к ВВП в год (кто-то говорит о 2,8%, но пусть будет просто 2%).Мало того, большинство цифр в докладе министра пришлось корректировать в сторону повышения относительно прогнозов на апрель сего года, и в базовом сценарии прирост ВВП будет на девять триллионов рублей в год больше, чем предполагалось ранее. По словам главы Минэкономразвития, "ситуация лучше, чем ожидалось, по многим ключевым показателям".Если на минуту перестать хайповать и заглянуть в цифры, то можно увидеть, что наша промышленность растет, увеличиваются темпы строительства, успешно развивается сельское хозяйство, ускоряется инвестиционная и деловая активность. В условиях рекордно низкой безработицы наблюдается рост реальной заработной платы: в среднем по стране плюс 6,8% за январь — июнь 2023-го по сравнению с прошлым годом.По паритету покупательной способности на данный момент российская экономика входит в пятерку мировых лидеров. Реальные доходы людей выросли за год в среднем на 4,3%. ФНС сообщает о приросте сбора налогов на 9%, притом что сегодня в бюджетной системе страны ненефтегазовые доходы составляют 80% (привет бензоколонкам).Но и с нефтью все вполне хорошо. По сообщениям "оттуда", потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Группы семи" (G7), оказался неэффективным: экспорт нефти из России весной этого года вырос на 50%. Согласно сообщению Financial Times, "Запад находится в замешательстве и не знает, что делать дальше". На днях один из бывших шишек ЦРУ Филип Джиральди в своем интервью признался, что западным странам сломить Россию санкционным давлением не удалось: "Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем".Дальше — больше.С нового года МРОТ вырастет сразу на 18,5% и превысит 19 200 рублей. В действующем трехлетнем бюджете доходы на 2024 и 2025 годы закладывались на уровне 27,2 и 27,9 триллиона рублей соответственно. Теперь это 35 и 33,5 триллиона рублей, в 2026-м — 34,1 триллиона. На национальные проекты в 2024-м будет выделено около трех триллионов рублей, свыше 760 миллиардов в течение ближайших трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития.Главные направления государственной политики в ближайшем будущем: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры."Ну а как же бабушки с галопирующей гречкой?! — упрямо возопит эксперт, уезжая вдаль на электросамокате. — Неужели все так хорошо и проблем вовсе нет?"Да, проблемы и трудности есть — во многом серьезные.И однозначно впереди их еще будет немало.Возможно, их будет даже больше, чем сейчас.Как сказал президент, этап восстановления российской экономики завершен. Мы перестроились, мы справились, и мы справимся.Мы начали — ни много ни мало — коренную перестройку мировой системы, и было бы наивно предполагать и надеяться, что она произойдет сама собой, за счет "того парня".И если на этом пути нам придется съесть на пол-авокадо меньше, то это пережить можно, потому что противоположный сценарий, как видится, может не пережить никто. Пол-авокадо за новый мир, в котором больше справедливости, а Россия сильна и независима, — это хорошая сделка.
https://ria.ru/20230925/rubl-1898432435.html
https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html
https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898511329.html
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, москва, германия, максим решетников, филип джиральди, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, общество
Аналитика, Россия, Москва, Германия, Максим Решетников, Филип Джиральди, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика, Общество
Вчера в Совфеде министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, где в том числе был указан итоговый показатель инфляции на текущий и ориентировочный — на следующий год.
По итогам на декабрь 2023-го инфляция составит 7,5%, а среднегодовая инфляция на 2024-й — 7,2% с замедлением к декабрю следующего года до 4,5%. В "Прогнозе" данный момент был указан справочно, а основной акцент был сделан на более чем позитивных в существующих обстоятельствах перспективах развития финансово-экономической и социальной сфер страны.
Решетников оценил ситуацию с курсом рубля
Тем не менее в среде профессиональных всепропальщиков сообщение Решетникова было услышано правильно, то есть с ликованием, и по этому случаю была забронирована еще пара тысяч электросамокатов по маршруту Москва — Верхний Ларс: Россия — окончательно все, инфляция съела бензоколонку, изоляция рулит, правительство "естественно, не справилось", а Путин обещал инфляцию не более четырех процентов и обманул.
Тут же подтянулись специалисты по денежной массе, волатильности рубля, олигархическому заговору, заключенному в сауне с Банком России, и, конечно, эксперты по общественному мнению.
Общий вывод один: гречка и авокадо неистово галопируют, бабушки с айтишниками уже за гранью и фарш нужно срочно провернуть назад.
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Нам жаль разрушать столь благостную картину, но делать нечего.
Для начала уточним, что прогноз по целевой инфляции остается прежним — 4%, к которым мы подойдем к началу 2025 года, и гречнево-авокадных бунтов на горизонте не ожидается.
Для тех, кто подзабыл, что мы по факту находимся в состоянии войны со всем коллективным Западом, напомним: в той же Германии с демократическим баварским инфляция без всяких изоляций составляет 6,2%, и наши временные 7,5% — более чем приемлемая цена за успешное противодействие всем мыслимым и немыслимым санкциям, а также ускоренную перестройку всей экономики при выполнении всех (подчеркнем: всех) социальных обязательств.
Еще напомним: наши враги были полностью уверены, что разрушат нас экономически, но мы немного отполировали эту полную уверенность и вместо белых флагов демонстрируем устойчивый рост — более 2% к ВВП в год (кто-то говорит о 2,8%, но пусть будет просто 2%).
Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко
Мало того, большинство цифр в докладе министра пришлось корректировать в сторону повышения относительно прогнозов на апрель сего года, и в базовом сценарии прирост ВВП будет на девять триллионов рублей в год больше, чем предполагалось ранее. По словам главы Минэкономразвития, "ситуация лучше, чем ожидалось, по многим ключевым показателям".
Если на минуту перестать хайповать и заглянуть в цифры
, то можно увидеть, что наша промышленность растет, увеличиваются темпы строительства, успешно развивается сельское хозяйство, ускоряется инвестиционная и деловая активность. В условиях рекордно низкой безработицы наблюдается рост реальной заработной платы: в среднем по стране плюс 6,8% за январь — июнь 2023-го по сравнению с прошлым годом.
"Такого не ждали": на Западе удивились стойкости российской экономики
По паритету покупательной способности на данный момент российская экономика входит в пятерку мировых лидеров. Реальные доходы людей выросли за год в среднем на 4,3%. ФНС сообщает о приросте сбора налогов на 9%, притом что сегодня в бюджетной системе страны ненефтегазовые доходы составляют 80% (привет бензоколонкам).
Но и с нефтью все вполне хорошо. По сообщениям "оттуда", потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Группы семи" (G7), оказался неэффективным: экспорт нефти из России весной этого года вырос на 50%. Согласно сообщению Financial Times, "Запад находится в замешательстве и не знает, что делать дальше". На днях один из бывших шишек ЦРУ Филип Джиральди в своем интервью признался, что западным странам сломить Россию санкционным давлением не удалось: "Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем".
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей
С нового года МРОТ вырастет сразу на 18,5% и превысит 19 200 рублей. В действующем трехлетнем бюджете доходы на 2024 и 2025 годы закладывались на уровне 27,2 и 27,9 триллиона рублей соответственно. Теперь это 35 и 33,5 триллиона рублей, в 2026-м — 34,1 триллиона. На национальные проекты в 2024-м будет выделено около трех триллионов рублей, свыше 760 миллиардов в течение ближайших трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития.
Главные направления государственной политики в ближайшем будущем: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры.
"Ну а как же бабушки с галопирующей гречкой?! — упрямо возопит эксперт, уезжая вдаль на электросамокате. — Неужели все так хорошо и проблем вовсе нет?"
Да, проблемы и трудности есть — во многом серьезные.
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
И однозначно впереди их еще будет немало.
Возможно, их будет даже больше, чем сейчас.
Как сказал президент, этап восстановления российской экономики завершен. Мы перестроились, мы справились, и мы справимся.
Мы начали — ни много ни мало — коренную перестройку мировой системы, и было бы наивно предполагать и надеяться, что она произойдет сама собой, за счет "того парня".
И если на этом пути нам придется съесть на пол-авокадо меньше, то это пережить можно, потому что противоположный сценарий, как видится, может не пережить никто. Пол-авокадо за новый мир, в котором больше справедливости, а Россия сильна и независима, — это хорошая сделка.