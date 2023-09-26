https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

Все пропало: Россия погибает неубедительно

Все пропало: Россия погибает неубедительно - РИА Новости, 26.09.2023

Все пропало: Россия погибает неубедительно

Вчера в Совфеде министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2024-й и на плановый период... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:04

аналитика

россия

москва

германия

максим решетников

филип джиральди

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

Вчера в Совфеде министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, где в том числе был указан итоговый показатель инфляции на текущий и ориентировочный — на следующий год.По итогам на декабрь 2023-го инфляция составит 7,5%, а среднегодовая инфляция на 2024-й — 7,2% с замедлением к декабрю следующего года до 4,5%. В "Прогнозе" данный момент был указан справочно, а основной акцент был сделан на более чем позитивных в существующих обстоятельствах перспективах развития финансово-экономической и социальной сфер страны.Тем не менее в среде профессиональных всепропальщиков сообщение Решетникова было услышано правильно, то есть с ликованием, и по этому случаю была забронирована еще пара тысяч электросамокатов по маршруту Москва — Верхний Ларс: Россия — окончательно все, инфляция съела бензоколонку, изоляция рулит, правительство "естественно, не справилось", а Путин обещал инфляцию не более четырех процентов и обманул.Тут же подтянулись специалисты по денежной массе, волатильности рубля, олигархическому заговору, заключенному в сауне с Банком России, и, конечно, эксперты по общественному мнению.Общий вывод один: гречка и авокадо неистово галопируют, бабушки с айтишниками уже за гранью и фарш нужно срочно провернуть назад.Нам жаль разрушать столь благостную картину, но делать нечего.Для начала уточним, что прогноз по целевой инфляции остается прежним — 4%, к которым мы подойдем к началу 2025 года, и гречнево-авокадных бунтов на горизонте не ожидается.Для тех, кто подзабыл, что мы по факту находимся в состоянии войны со всем коллективным Западом, напомним: в той же Германии с демократическим баварским инфляция без всяких изоляций составляет 6,2%, и наши временные 7,5% — более чем приемлемая цена за успешное противодействие всем мыслимым и немыслимым санкциям, а также ускоренную перестройку всей экономики при выполнении всех (подчеркнем: всех) социальных обязательств.Еще напомним: наши враги были полностью уверены, что разрушат нас экономически, но мы немного отполировали эту полную уверенность и вместо белых флагов демонстрируем устойчивый рост — более 2% к ВВП в год (кто-то говорит о 2,8%, но пусть будет просто 2%).Мало того, большинство цифр в докладе министра пришлось корректировать в сторону повышения относительно прогнозов на апрель сего года, и в базовом сценарии прирост ВВП будет на девять триллионов рублей в год больше, чем предполагалось ранее. По словам главы Минэкономразвития, "ситуация лучше, чем ожидалось, по многим ключевым показателям".Если на минуту перестать хайповать и заглянуть в цифры, то можно увидеть, что наша промышленность растет, увеличиваются темпы строительства, успешно развивается сельское хозяйство, ускоряется инвестиционная и деловая активность. В условиях рекордно низкой безработицы наблюдается рост реальной заработной платы: в среднем по стране плюс 6,8% за январь — июнь 2023-го по сравнению с прошлым годом.По паритету покупательной способности на данный момент российская экономика входит в пятерку мировых лидеров. Реальные доходы людей выросли за год в среднем на 4,3%. ФНС сообщает о приросте сбора налогов на 9%, притом что сегодня в бюджетной системе страны ненефтегазовые доходы составляют 80% (привет бензоколонкам).Но и с нефтью все вполне хорошо. По сообщениям "оттуда", потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Группы семи" (G7), оказался неэффективным: экспорт нефти из России весной этого года вырос на 50%. Согласно сообщению Financial Times, "Запад находится в замешательстве и не знает, что делать дальше". На днях один из бывших шишек ЦРУ Филип Джиральди в своем интервью признался, что западным странам сломить Россию санкционным давлением не удалось: "Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем".Дальше — больше.С нового года МРОТ вырастет сразу на 18,5% и превысит 19 200 рублей. В действующем трехлетнем бюджете доходы на 2024 и 2025 годы закладывались на уровне 27,2 и 27,9 триллиона рублей соответственно. Теперь это 35 и 33,5 триллиона рублей, в 2026-м — 34,1 триллиона. На национальные проекты в 2024-м будет выделено около трех триллионов рублей, свыше 760 миллиардов в течение ближайших трех лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития.Главные направления государственной политики в ближайшем будущем: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры."Ну а как же бабушки с галопирующей гречкой?! — упрямо возопит эксперт, уезжая вдаль на электросамокате. — Неужели все так хорошо и проблем вовсе нет?"Да, проблемы и трудности есть — во многом серьезные.И однозначно впереди их еще будет немало.Возможно, их будет даже больше, чем сейчас.Как сказал президент, этап восстановления российской экономики завершен. Мы перестроились, мы справились, и мы справимся.Мы начали — ни много ни мало — коренную перестройку мировой системы, и было бы наивно предполагать и надеяться, что она произойдет сама собой, за счет "того парня".И если на этом пути нам придется съесть на пол-авокадо меньше, то это пережить можно, потому что противоположный сценарий, как видится, может не пережить никто. Пол-авокадо за новый мир, в котором больше справедливости, а Россия сильна и независима, — это хорошая сделка.

https://ria.ru/20230925/rubl-1898432435.html

https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html

https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898511329.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, москва, германия, максим решетников, филип джиральди, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, общество