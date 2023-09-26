https://ria.ru/20230926/rogov-1898696872.html

Рогов заявил, что власти Канады "включили дурака" в случае с нацистом

Рогов заявил, что власти Канады "включили дурака" в случае с нацистом - РИА Новости, 26.09.2023

Рогов заявил, что власти Канады "включили дурака" в случае с нацистом

Власти Канады, "включили дурака", пытаясь отмежеваться от истории с украинским эсэсовцем Ярославом Хункой, которому устроили овации в парламенте, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:52

2023-09-26T12:52

2023-09-26T12:52

в мире

канада

россия

владимир рогов

владимир зеленский

джастин трюдо

галичина (дивизия войск сс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Власти Канады, "включили дурака", пытаясь отмежеваться от истории с украинским эсэсовцем Ярославом Хункой, которому устроили овации в парламенте, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". "Теперь власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, пошли на попятную, сделали удивленное лицо и включили, по классике, дурака. Мол, ничего не знаем и не при делах. Хотя мы прекрасно понимаем, что если бы была возможность, Трюдо с Зеленским зиганули бы в ответ этому фашистскому недобитку", - сказал Рогов агентству. По его словам, Канада показала себя страной, где нашли пристанище и пользуются уважением фашистские преступники.

https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html

https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898278841.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, россия, владимир рогов, владимир зеленский, джастин трюдо, галичина (дивизия войск сс)