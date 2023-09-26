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Источник: cломанный российский контейнеровоз отбуксировали в пролив Босфор
Источник: cломанный российский контейнеровоз отбуксировали в пролив Босфор - РИА Новости, 26.09.2023
Источник: cломанный российский контейнеровоз отбуксировали в пролив Босфор
Российский контейнеровоз Ascalon, у которого вышел из строя двигатель в Черном море, отбуксировали в Босфорский пролив, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:45
2023-09-26T17:45
2023-09-26T18:05
россия
в мире
босфор
черное море
турция
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СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Российский контейнеровоз Ascalon, у которого вышел из строя двигатель в Черном море, отбуксировали в Босфорский пролив, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.Экипаж судна запросил помощи у турецкой береговой охраны из-за неполадки в двигателе в ночь на вторник, когда находился в 35 милях от берега, буксир подошел к судну к восьми утра. Судно вышло из Тузлы близ Стамбула и направлялось в Россию."Судно Ascalon с помощью нашего буксира Kurtarma-9 и в сопровождении еще одного буксира Kurtarma-5 вошло в Босфорский пролив и движется к причалу Ахыркапы в Стамбуле", - сообщил источник.Источник отметил, что не в курсе планов судовладельца относительно возможного ремонта судна. Состояние экипажа контейнеровоза в порядке.
https://ria.ru/20230917/sukhogruz-1896800582.html
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россия, в мире, босфор, черное море, турция
Россия, В мире, Босфор, Черное море, Турция
Источник: cломанный российский контейнеровоз отбуксировали в пролив Босфор
Сломанный в Черном море контейнеровоз из РФ отбуксировали в пролив Босфор