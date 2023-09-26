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Свыше 700 тысяч льготных рецептов оформили онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:25 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/retsepty-1898785134.html
Свыше 700 тысяч льготных рецептов оформили онлайн в Подмосковье
Свыше 700 тысяч льготных рецептов оформили онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2023
Свыше 700 тысяч льготных рецептов оформили онлайн в Подмосковье
Жители Московской области оформили с помощью онлайн-консультаций с врачом свыше 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:25
2023-09-26T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители Московской области оформили с помощью онлайн-консультаций с врачом свыше 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье можно продлить, а также скорректировать электронный рецепт на льготное лекарство без посещения поликлиники. Это сделает врач медучреждения на телемедицинской консультации. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в Московской области продолжается развитие сервиса телемедицинских консультаций. "Сегодня благодаря телемедицине, можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить консультацию врача по различным вопросам, в том числе после диспансеризации. С начала года таким образом было оформлено более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что в рамках онлайн-приема лечащий врач продлит или скорректирует рецепт, а пациенту для получения препарата будет достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис". Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг "Здоровье". Там же можно записаться на телемедицинскую консультацию. Еще записаться можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20221223/onkologi-1840898431.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 700 тысяч льготных рецептов оформили онлайн в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Девушка за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители Московской области оформили с помощью онлайн-консультаций с врачом свыше 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье можно продлить, а также скорректировать электронный рецепт на льготное лекарство без посещения поликлиники. Это сделает врач медучреждения на телемедицинской консультации. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в Московской области продолжается развитие сервиса телемедицинских консультаций.
"Сегодня благодаря телемедицине, можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить консультацию врача по различным вопросам, в том числе после диспансеризации. С начала года таким образом было оформлено более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что в рамках онлайн-приема лечащий врач продлит или скорректирует рецепт, а пациенту для получения препарата будет достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис". Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг "Здоровье". Там же можно записаться на телемедицинскую консультацию.
Еще записаться можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Врачи-онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье
23 декабря 2022, 16:36
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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