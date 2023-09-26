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Посольство США сообщило о передаче Киеву списка приоритетных реформ - РИА Новости, 26.09.2023
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13:59 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/reformy-1898720126.html
Посольство США сообщило о передаче Киеву списка приоритетных реформ
Посольство США сообщило о передаче Киеву списка приоритетных реформ - РИА Новости, 26.09.2023
Посольство США сообщило о передаче Киеву списка приоритетных реформ
Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, сообщило во вторник американское... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:59
2023-09-26T13:59
украина
брюссель
в мире
джо байден
владимир зеленский
сша
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, сообщило во вторник американское посольство на своем сайте. "Соединенные Штаты передали предлагаемый список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на межведомственной координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Список был направлен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами как часть (…) наших усилий по ее интеграции в Европу", - написало посольство. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
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украина, брюссель, в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Брюссель, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Еврокомиссия, Евросоюз
Посольство США сообщило о передаче Киеву списка приоритетных реформ

Посольство США заявило о передаче Киеву списка предлагаемых приоритетных реформ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаш США
Флаш США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, сообщило во вторник американское посольство на своем сайте.
"Соединенные Штаты передали предлагаемый список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на межведомственной координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Список был направлен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами как часть (…) наших усилий по ее интеграции в Европу", - написало посольство.
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Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
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