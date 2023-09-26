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В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада в первый же день
В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада в первый же день - РИА Новости, 26.09.2023
В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада в первый же день
Двухлетний мальчик сбежал из детсада в Екатеринбурге в свой первый день посещения, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:08
2023-09-26T15:08
2023-09-26T15:10
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Двухлетний мальчик сбежал из детсада в Екатеринбурге в свой первый день посещения, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник. Инцидент произошел еще две недели назад, однако журналистам известно о нем стало только сейчас. "В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с уходом двухлетнего ребенка из детского сада. В своем заявлении мама мальчика указала, что 11 сентября утром привела своего сына в детский сад №489... По данным заведующей детским садом, 11 сентября был его первым днем посещения", – следует из сообщения. По информации ведомства, воспитанник младшей группы детского сада №489 в селе Горный Щит (входит в состав Екатеринбурга) спустя некоторое время после ухода мамы вышел за пределы садика. Впоследствии ребенка обнаружил охранник другого муниципального детсада, расположенного по соседству. Как заявляют в прокуратуре, в тот день в группе работали как воспитатель, так и младший воспитатель. "При этом ни воспитатель, ни охранник не предприняли действий по предотвращению выхода ребенка из учреждения, не проконтролировали фактическое нахождение его в дошкольном учреждении", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230918/rebenok-1896887739.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада в первый же день
Двухлетний мальчик сбежал из екатеринбургского детсада в первый же свой день
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости.
Двухлетний мальчик сбежал из детсада в Екатеринбурге в свой первый день посещения, сообщила пресс-служба
региональной прокуратуры во вторник.
Инцидент произошел еще две недели назад, однако журналистам известно о нем стало только сейчас.
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"В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с уходом двухлетнего ребенка из детского сада. В своем заявлении мама мальчика указала, что 11 сентября утром привела своего сына в детский сад №489... По данным заведующей детским садом, 11 сентября был его первым днем посещения", – следует из сообщения.
По информации ведомства, воспитанник младшей группы детского сада №489 в селе Горный Щит (входит в состав Екатеринбурга) спустя некоторое время после ухода мамы вышел за пределы садика. Впоследствии ребенка обнаружил охранник другого муниципального детсада, расположенного по соседству.
Как заявляют в прокуратуре, в тот день в группе работали как воспитатель, так и младший воспитатель.
"При этом ни воспитатель, ни охранник не предприняли действий по предотвращению выхода ребенка из учреждения, не проконтролировали фактическое нахождение его в дошкольном учреждении", – добавили в пресс-службе.
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