https://ria.ru/20230926/rakety-1898719714.html

В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты

В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты - РИА Новости, 26.09.2023

В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты

Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:58

2023-09-26T13:58

2023-09-26T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

зрк с-300

болгария

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор". Спонсорами инициативы стали крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), образующие коалиционное правительство. "Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО", - написали авторы проекта, подписанного лидерами фракций. Вероятно, уже во вторник проект будет рассмотрен парламентским комитетом по делам обороны, а затем вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение. Против проекта выступила Социалистическая партия (БСП), представители которой заявляют, что подобный "подарок" является "национальным предательством", поскольку оставляет без защиты небо над столицей страны Софией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, зрк с-300, болгария, ситуация в днр и лнр