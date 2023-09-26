Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 26.09.2023 (обновлено: 14:00 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rakety-1898719714.html
В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты
В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты - РИА Новости, 26.09.2023
В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты
Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:58
2023-09-26T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
зрк с-300
болгария
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор". Спонсорами инициативы стали крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), образующие коалиционное правительство. "Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО", - написали авторы проекта, подписанного лидерами фракций. Вероятно, уже во вторник проект будет рассмотрен парламентским комитетом по делам обороны, а затем вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение. Против проекта выступила Социалистическая партия (БСП), представители которой заявляют, что подобный "подарок" является "национальным предательством", поскольку оставляет без защиты небо над столицей страны Софией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html
https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html
украина
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_107:0:2366:1694_1920x0_80_0_0_6f9451c6d3e68bc3b9a3c85ee6624b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, зрк с-300, болгария, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Болгария, Ситуация в ДНР и ЛНР
В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты

"Фактор": парламент Болгарии подготовил проект о передаче ВСУ дефектных ракет

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор".
Спонсорами инициативы стали крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), образующие коалиционное правительство.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна
19 сентября, 13:40
"Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО", - написали авторы проекта, подписанного лидерами фракций. Вероятно, уже во вторник проект будет рассмотрен парламентским комитетом по делам обороны, а затем вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение.
Против проекта выступила Социалистическая партия (БСП), представители которой заявляют, что подобный "подарок" является "национальным предательством", поскольку оставляет без защиты небо над столицей страны Софией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца
22 августа, 01:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЗРК С-300БолгарияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала