В парламенте Болгарии предложили передать Украине дефектные ракеты
"Фактор": парламент Болгарии подготовил проект о передаче ВСУ дефектных ракет
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Парламентарии Болгарии подготовили проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает интернет-издание "Фактор".
Спонсорами инициативы стали крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), образующие коалиционное правительство.
"Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО", - написали авторы проекта, подписанного лидерами фракций. Вероятно, уже во вторник проект будет рассмотрен парламентским комитетом по делам обороны, а затем вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение.
Против проекта выступила Социалистическая партия (БСП), представители которой заявляют, что подобный "подарок" является "национальным предательством", поскольку оставляет без защиты небо над столицей страны Софией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".