https://ria.ru/20230926/rakety-1898707434.html

В Кремле прокомментировали поставки США ракет ATACMS Украине

В Кремле прокомментировали поставки США ракет ATACMS Украине - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле прокомментировали поставки США ракет ATACMS Украине

США продолжают повышать прямую вовлеченность в конфликт на Украине, а российские военные повышают навыки противодействия все более дальнобойным ракетам, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:42

специальная военная операция на украине

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в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США продолжают повышать прямую вовлеченность в конфликт на Украине, а российские военные повышают навыки противодействия все более дальнобойным ракетам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Киеву ракет ATACMS."Эти ракеты - серьезное оружие. Американцы продолжают повышать свою прямую вовлеченность в этот конфликт. Но, разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам", - заявил Песков журналистам.На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230926/kiev-1898637049.html

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украина, сша, дмитрий песков, россия, в мире