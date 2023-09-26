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СМИ: в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты - РИА Новости, 26.09.2023
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11:03 26.09.2023 (обновлено: 11:56 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/raketa-1898658396.html
СМИ: в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты
СМИ: в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты
Следствие в Польше подтвердило, что ракета, упавшая в минувшем ноябре на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала ПВО Украины, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:03
2023-09-26T11:56
в мире
польша
украина
анджей дуда
нато
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ВАРШАВА, 26 сен — РИА Новости. Следствие в Польше подтвердило, что ракета, упавшая в минувшем ноябре на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала ПВО Украины, сообщает Rzeczpospolita. &quot;Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила польской стороне никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России&quot;, — говорится в статье со ссылкой на неофициальные источники.Следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55. Прокуратуре также известно место пуска.Польское СМИ пишет, что 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Таким образом, один снаряд попал в цель, а второй "полетел дальше в пустоту"."Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров", — цитирует газета одного из авторов отчета.В то же время прокуратура Польши пока не делится выводами следствия."Действительно, мы получили заключение. Однако из-за его закрытого характера мы не распространяем его содержание", — заявил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский. Он уточнил, что процессуальные действия на территории Польши закончены, а Украине направлен запрос о правовой помощи.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что это российский боеприпас. Как позднее заявил президент Польши Анджей Дуда, никаких доказательств этого нет, но высока вероятность, что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.
https://ria.ru/20230522/raketa-1873357563.html
https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, НАТО
СМИ: в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей в ноябре ракеты

Rzeczpospolita: польское следствие считает упавшую в 2022 году ракету украинской

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. 17 ноября 2022
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. 17 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. 17 ноября 2022
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 сен — РИА Новости. Следствие в Польше подтвердило, что ракета, упавшая в минувшем ноябре на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала ПВО Украины, сообщает Rzeczpospolita.
«

"Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила польской стороне никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России", — говорится в статье со ссылкой на неофициальные источники.

Следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55. Прокуратуре также известно место пуска.
Польское СМИ пишет, что 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность. Таким образом, один снаряд попал в цель, а второй "полетел дальше в пустоту".
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"Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров", — цитирует газета одного из авторов отчета.
В то же время прокуратура Польши пока не делится выводами следствия.
«
"Действительно, мы получили заключение. Однако из-за его закрытого характера мы не распространяем его содержание", — заявил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский.
Он уточнил, что процессуальные действия на территории Польши закончены, а Украине направлен запрос о правовой помощи.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что это российский боеприпас. Как позднее заявил президент Польши Анджей Дуда, никаких доказательств этого нет, но высока вероятность, что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.
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