В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ
Депутат Рады Юрчишин счел ошибочным письмо от США Украине со списком реформ
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Рада. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал предъявление Киеву списка приоритетных реформ обидным и "ошибочным шагом" США.
Ранее во вторник американское посольство сообщило на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний.
"На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров. Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей", - сказал Юрчишин в интервью украинскому радио New Voice.
Как считает депутат, привязывать реформу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) или Бюро экономической безопасности (БЭБ) к предоставлению оружия очень недальновидно. "Обидно, что до этого дошло", - подчеркнул Юрчишин.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.