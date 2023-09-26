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В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ - РИА Новости, 27.09.2023
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22:34 26.09.2023 (обновлено: 02:47 27.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rada-1898840331.html
В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ
В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ - РИА Новости, 27.09.2023
В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ
Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал предъявление Киеву списка приоритетных реформ обидным РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T22:34
2023-09-27T02:47
в мире
украина
сша
киев
ярослав юрчишин
джо байден
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал предъявление Киеву списка приоритетных реформ обидным и "ошибочным шагом" США. Ранее во вторник американское посольство сообщило на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний. "На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров. Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей", - сказал Юрчишин в интервью украинскому радио New Voice. Как считает депутат, привязывать реформу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) или Бюро экономической безопасности (БЭБ) к предоставлению оружия очень недальновидно. "Обидно, что до этого дошло", - подчеркнул Юрчишин. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, сша, киев, ярослав юрчишин, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, мвф
В мире, Украина, США, Киев, Ярослав Юрчишин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, МВФ
В Раде обиделись на США после предъявления Украине списка реформ

Депутат Рады Юрчишин счел ошибочным письмо от США Украине со списком реформ

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Рада
Рада - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Рада. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал предъявление Киеву списка приоритетных реформ обидным и "ошибочным шагом" США.
Ранее во вторник американское посольство сообщило на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний.
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"На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров. Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача. Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей", - сказал Юрчишин в интервью украинскому радио New Voice.
Как считает депутат, привязывать реформу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) или Бюро экономической безопасности (БЭБ) к предоставлению оружия очень недальновидно. "Обидно, что до этого дошло", - подчеркнул Юрчишин.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.
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В миреУкраинаСШАКиевЯрослав ЮрчишинДжо БайденВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвросоюзМВФ
 
 
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