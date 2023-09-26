https://ria.ru/20230926/pvo-1898784218.html

Запад сосредоточится на поставках Украине ПВО, пишут СМИ

Запад сосредоточится на поставках Украине ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2023

Запад сосредоточится на поставках Украине ПВО, пишут СМИ

Западные страны хотят в ближайшее время сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО на фоне ожидающегося замедления украинского наступления из-за... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:22

2023-09-26T17:22

2023-09-26T17:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Западные страны хотят в ближайшее время сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО на фоне ожидающегося замедления украинского наступления из-за ухудшения погоды, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Согласно изданию, за изменение приоритетов выступил глава Пентагона Ллойд Остин."ПВО, ПВО, ПВО... основное направление для всех союзников, которые предоставляют помощь в сфере безопасности", - приводит газета слова неназванного чиновника.Он добавил, что на Западе попытаются передать Киеву дополнительные системы "в предстоящие недели и месяцы".Отмечается, что до недавнего времени Запад уделял приоритетное внимание поставкам боеприпасов. Однако на фоне ожидающегося замедления украинского наступления из-за ухудшения погодных условий планы западных стран поменялись несмотря на то, что Киев продолжает требовать больше боеприпасов.Ранее в сентябре газета Politico сообщала, что высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230926/rakety-1898696135.html

https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

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в мире, украина, ллойд остин, сша