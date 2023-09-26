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Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области - РИА Новости, 26.09.2023
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15:03 26.09.2023 (обновлено: 15:10 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/putin-1898741325.html
Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области
Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области - РИА Новости, 26.09.2023
Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области
Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудит реализацию программы социально-экономического развития Калининградской... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:03
2023-09-26T15:10
калининградская область
россия
максим решетников
владимир путин
антон алиханов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудит реализацию программы социально-экономического развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – реализация программы социально-экономического развития Калининградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы Кремля, с докладами выступят министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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калининградская область, россия, максим решетников, владимир путин, антон алиханов
Калининградская область, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Антон Алиханов
Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области

Путин обсудит с правительством программу развития Калининградской области

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудит реализацию программы социально-экономического развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – реализация программы социально-экономического развития Калининградской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Кремля, с докладами выступят министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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Калининградская областьРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинАнтон Алиханов
 
 
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