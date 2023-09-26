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Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3" - РИА Новости, 26.09.2023
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14:29 26.09.2023 (обновлено: 16:26 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/putin-1898730012.html
Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3"
Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3" - РИА Новости, 26.09.2023
Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3"
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3",... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:29
2023-09-26T16:26
россия
иран
азербайджан
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3", сообщает пресс-служба Кремля. "Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html
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россия, иран, азербайджан, владимир путин
Россия, Иран, Азербайджан, Владимир Путин
Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3"

Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации работы платформы "3+3"

© РИА Новости / Григорий СысоевВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3", сообщает пресс-служба Кремля.
"Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)", - говорится в сообщении.
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РоссияИранАзербайджанВладимир Путин
 
 
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