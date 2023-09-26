https://ria.ru/20230926/putin-1898730012.html

Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3"

Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3" - РИА Новости, 26.09.2023

Путин и Раиси высказали заинтересованность в активизации платформы "3+3"

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3",... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:29

2023-09-26T14:29

2023-09-26T16:26

россия

иран

азербайджан

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3", сообщает пресс-служба Кремля. "Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html

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россия, иран, азербайджан, владимир путин