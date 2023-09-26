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В Кремле рассказали о графике Путина на вторник - РИА Новости, 26.09.2023
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13:22 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:22
2023-09-26T13:22
дмитрий песков
политика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня в середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента. Мы дадим вам сообщение, остальные все встречи президента будут носить непубличный характер", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, политика, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор во вторник

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также сегодня в середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента. Мы дадим вам сообщение, остальные все встречи президента будут носить непубличный характер", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества
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Дмитрий ПесковПолитикаВладимир Путин
 
 
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