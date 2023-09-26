https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html

В Кремле рассказали о графике Путина на вторник

В Кремле рассказали о графике Путина на вторник - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле рассказали о графике Путина на вторник

Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:22

2023-09-26T13:22

2023-09-26T13:22

дмитрий песков

политика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_0:241:3021:1940_1920x0_80_0_0_3e4e2b0dd5e9dc4fbaaf58c8a8a5f373.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня в середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента. Мы дадим вам сообщение, остальные все встречи президента будут носить непубличный характер", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898661582.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, политика, владимир путин