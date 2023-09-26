https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:22
2023-09-26T13:22
2023-09-26T13:22
дмитрий песков
политика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня в середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента. Мы дадим вам сообщение, остальные все встречи президента будут носить непубличный характер", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898661582.html
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дмитрий песков, политика, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин
В Кремле рассказали о графике Путина на вторник
Песков: Путин проведет международный телефонный разговор во вторник