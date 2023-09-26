https://ria.ru/20230926/putin-1898706179.html

Песков подтвердил планируемую встречу Путина и Лукашенко в Киргизии

Песков подтвердил планируемую встречу Путина и Лукашенко в Киргизии - РИА Новости, 26.09.2023

Песков подтвердил планируемую встречу Путина и Лукашенко в Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин посетит Киргизию, там пройдет также двусторонняя встреча с... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:26

киргизия

белоруссия

политика

россия

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин посетит Киргизию, там пройдет также двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с Путиным. 15 октября он планирует встретится в Киргизии с Путиным."Можем подтвердить, действительно, такая поездка у президента планируется, и планируется там встреча", - сказал Песков.По его словам, телефонный разговор двух президентов тоже был. "Мы вам неоднократно сообщали, что Путин и Лукашенко часто говорят по телефону, и не каждый раз мы даем соответствующее сообщение, контакты президентов используются для сверки часов по актуальным вопросам. Повестка дня, вы видите, развивается более чем динамично, поэтому каждый раз повестка таких контактов переполнена", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

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Кирилл Волков

киргизия, белоруссия, политика, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков