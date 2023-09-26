https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах - РИА Новости, 26.09.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в странах Африки, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:35

2023-09-26T15:35

2023-09-26T15:35

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кения

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в странах Африки, сообщает АТОР.Интерес россиян к отдыху в Африке растет, отмечают участники рынка. Наиболее ощутимый спрос туроператоры фиксируют на Танзанию, Кению, ЮАР, Маврикий, Сейшелы. Египет в список не входит, его обычно рассматривают как отдельное направление.Путешествие на африканский континент бюджетным не назовешь, отмечают эксперты. Недельный тур в Кению — от 137 тысяч рублей на одного путешественника. К этой сумме еще надо прибавить стоимость авиабилетов — от 80 тысяч рублей. Прямых рейсов нет, пересадка — в ОАЭ, Египте или Эфиопии. Время в дороге — от 15 часов. Средняя стоимость недельного тура на двоих с авиабилетами в октябре — от 700 тысяч рублей.Зимой Azur air планирует возобновить прямые перелеты в Танзанию, в частности, на Занзибар. Пока же россияне летают с пересадкой, тратя на дорогу от 15 часов и от 87 тысяч рублей. Недельный тур на двоих с перелетом можно найти за 220 тысяч рублей. Правда, в путевку включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками, то есть необходимо взять дополнительные средства на питание.Визиты в ЮАР россияне обычно совмещают с посещением соседних стран. Так, недельный тур в республику, совмещенный с поездкой в Ботсвану и Замбию — от 577 тысяч рублей на двоих. Экскурсионка по ЮАР выйдет примерно в такую же сумму. За перелет придется заплатить отдельно — от 100 тысяч рублей. Путешествовать придется с пересадкой, время в пути — от 16 часов.С 23 декабря на Маврикий начнет летать "Аэрофлот". Пока же — только с пересадкой, дорога занимает от 14 часов и обходится как минимум в 114 тысяч рублей. Стоимость недельного тура на двоих в "трешке" — от 284 тысяч рублей.Путевка на неделю на Сейшелы обойдется не менее чем в 300 тысяч рублей на двоих. Можно сэкономить, если отель бронировать у туроператоров, а авиабилеты с пересадкой на Ближнем Востоке покупать самостоятельно. Их средняя цена — от 82 тысяч рублей на одного.Поездка в Замбию, на Мадагаскар — абсолютная экзотика для россиян, говорят участники рынка. Цену туроператоры подготовят по запросу. Стоимость перелетов туда — от 150 тысяч рублей. Дешевле стоит визит в Эфиопию — от 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, юар, африка, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), кения, маврикий