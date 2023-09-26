Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах
В АТОР рассказали, что самый недорогой отдых в Африке осенью – в Танзании
© Depositphotos.com / Anna_OmЖирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения
© Depositphotos.com / Anna_Om
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в странах Африки, сообщает АТОР.
Путешествие на африканский континент бюджетным не назовешь, отмечают эксперты. Недельный тур в Кению — от 137 тысяч рублей на одного путешественника. К этой сумме еще надо прибавить стоимость авиабилетов — от 80 тысяч рублей. Прямых рейсов нет, пересадка — в ОАЭ, Египте или Эфиопии. Время в дороге — от 15 часов. Средняя стоимость недельного тура на двоих с авиабилетами в октябре — от 700 тысяч рублей.
Зимой Azur air планирует возобновить прямые перелеты в Танзанию, в частности, на Занзибар. Пока же россияне летают с пересадкой, тратя на дорогу от 15 часов и от 87 тысяч рублей. Недельный тур на двоих с перелетом можно найти за 220 тысяч рублей. Правда, в путевку включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками, то есть необходимо взять дополнительные средства на питание.
Визиты в ЮАР россияне обычно совмещают с посещением соседних стран. Так, недельный тур в республику, совмещенный с поездкой в Ботсвану и Замбию — от 577 тысяч рублей на двоих. Экскурсионка по ЮАР выйдет примерно в такую же сумму. За перелет придется заплатить отдельно — от 100 тысяч рублей. Путешествовать придется с пересадкой, время в пути — от 16 часов.
С 23 декабря на Маврикий начнет летать "Аэрофлот". Пока же — только с пересадкой, дорога занимает от 14 часов и обходится как минимум в 114 тысяч рублей. Стоимость недельного тура на двоих в "трешке" — от 284 тысяч рублей.
Путевка на неделю на Сейшелы обойдется не менее чем в 300 тысяч рублей на двоих. Можно сэкономить, если отель бронировать у туроператоров, а авиабилеты с пересадкой на Ближнем Востоке покупать самостоятельно. Их средняя цена — от 82 тысяч рублей на одного.
Поездка в Замбию, на Мадагаскар — абсолютная экзотика для россиян, говорят участники рынка. Цену туроператоры подготовят по запросу. Стоимость перелетов туда — от 150 тысяч рублей. Дешевле стоит визит в Эфиопию — от 100 тысяч рублей.