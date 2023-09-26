https://ria.ru/20230926/pshenitsa-1898813310.html
В России цены на пшеницу упали до июньского минимума
В России цены на пшеницу упали до июньского минимума - РИА Новости, 26.09.2023
В России цены на пшеницу упали до июньского минимума
Внутренние цены на пшеницу РФ упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:18
2023-09-26T19:18
2023-09-26T19:18
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Внутренние цены на пшеницу РФ упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон". "За неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 рублей, до 12 000 рублей (за тонну - ред.). В последний раз до таких значений пшеница падала в конце июня", - пишут эксперты. Цены на пшеницу продолжают падать на фоне снижения спроса: он остается слабым, поскольку мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные ее запасы. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса", - говорится в мониторинге. Аналитики также отмечают, что экспортеры также сокращают покупки пшеницы - по оценке "Совэкона", объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы по состоянию на 26 сентября сократился до 4,1 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн месяцем ранее. Между тем, предложение пшеницы остается на высоком уровне на фоне хорошего урожая в 2023 году: его эксперты оценивают в 91,6 миллиона тонн.
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экономика, россия
В России цены на пшеницу упали до июньского минимума
"Совэкон": в России цены на пшеницу упали до июньского минимума
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Внутренние цены на пшеницу РФ упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон".
"За неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 рублей, до 12 000 рублей (за тонну - ред.). В последний раз до таких значений пшеница падала в конце июня", - пишут эксперты.
Цены на пшеницу продолжают падать на фоне снижения спроса: он остается слабым, поскольку мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные ее запасы. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса", - говорится в мониторинге.
Аналитики также отмечают, что экспортеры также сокращают покупки пшеницы - по оценке "Совэкона", объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы по состоянию на 26 сентября сократился до 4,1 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн месяцем ранее.
Между тем, предложение пшеницы остается на высоком уровне на фоне хорошего урожая в 2023 году: его эксперты оценивают в 91,6 миллиона тонн.
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