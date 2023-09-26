https://ria.ru/20230926/pshenitsa-1898813310.html

В России цены на пшеницу упали до июньского минимума

В России цены на пшеницу упали до июньского минимума - РИА Новости, 26.09.2023

В России цены на пшеницу упали до июньского минимума

Внутренние цены на пшеницу РФ упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:18

2023-09-26T19:18

2023-09-26T19:18

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Внутренние цены на пшеницу РФ упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон". "За неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 рублей, до 12 000 рублей (за тонну - ред.). В последний раз до таких значений пшеница падала в конце июня", - пишут эксперты. Цены на пшеницу продолжают падать на фоне снижения спроса: он остается слабым, поскольку мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные ее запасы. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса", - говорится в мониторинге. Аналитики также отмечают, что экспортеры также сокращают покупки пшеницы - по оценке "Совэкона", объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы по состоянию на 26 сентября сократился до 4,1 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн месяцем ранее. Между тем, предложение пшеницы остается на высоком уровне на фоне хорошего урожая в 2023 году: его эксперты оценивают в 91,6 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия