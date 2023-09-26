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В Финляндии сотни работников вышли на марши протеста против правительства - РИА Новости, 26.09.2023
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21:06 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/protest-1898829585.html
В Финляндии сотни работников вышли на марши протеста против правительства
В Финляндии сотни работников вышли на марши протеста против правительства - РИА Новости, 26.09.2023
В Финляндии сотни работников вышли на марши протеста против правительства
Многие профсоюзные организации Финляндии начали во вторник серию протестных акций, которые направлены против решений правительства, касающихся рынка труда,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:06
2023-09-26T21:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Многие профсоюзные организации Финляндии начали во вторник серию протестных акций, которые направлены против решений правительства, касающихся рынка труда, сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE. "Сегодня одночасовые марши протеста и демонстрации прошли в Северной Похъянмаа, Кайнуу и Лапландии. Забастовки продолжатся в среду и четверг в других регионах Финляндии", - говорится в сообщении. Союз работников промышленности организовал демонстрации сотрудников завода Škoda Transtech в Каяани, завода Hydnum в Мухос, завода Scanfil в Сиеви и Norrhyddro в Рованиеми. Профсоюз служащих промышленности Pro организовал часовые акции протеста на десяти рабочих местах. Демонстрации проводились путем ухода с рабочего места за час до окончания рабочего дня. По словам главного доверенного лица Индустриального профсоюза Кейо Алахухтала, речь идет о политических протестах. Он уверяет, что демонстрации организованы так, чтобы минимизировать ущерб работодателю, говорится в сообщении. Задуманные правительством сокращения, по мнению профсоюзов, в одностороннем порядке бьют по работникам, сообщает YLE. "В течение этой недели на многих предприятиях ожидаются временные прекращения работы и демонстрации. Различные виды протестных акций будут проводиться по три дня в неделю в течение 21 дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/finlyandiya-1898618127.html
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в мире, финляндия, лапландия
В мире, Финляндия, Лапландия
В Финляндии сотни работников вышли на марши протеста против правительства

В Финляндии сотни работников вышли на протеста против решений на рынке труда

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Многие профсоюзные организации Финляндии начали во вторник серию протестных акций, которые направлены против решений правительства, касающихся рынка труда, сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE.
"Сегодня одночасовые марши протеста и демонстрации прошли в Северной Похъянмаа, Кайнуу и Лапландии. Забастовки продолжатся в среду и четверг в других регионах Финляндии", - говорится в сообщении.
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Союз работников промышленности организовал демонстрации сотрудников завода Škoda Transtech в Каяани, завода Hydnum в Мухос, завода Scanfil в Сиеви и Norrhyddro в Рованиеми.
Профсоюз служащих промышленности Pro организовал часовые акции протеста на десяти рабочих местах. Демонстрации проводились путем ухода с рабочего места за час до окончания рабочего дня.
По словам главного доверенного лица Индустриального профсоюза Кейо Алахухтала, речь идет о политических протестах. Он уверяет, что демонстрации организованы так, чтобы минимизировать ущерб работодателю, говорится в сообщении.
Задуманные правительством сокращения, по мнению профсоюзов, в одностороннем порядке бьют по работникам, сообщает YLE.
"В течение этой недели на многих предприятиях ожидаются временные прекращения работы и демонстрации. Различные виды протестных акций будут проводиться по три дня в неделю в течение 21 дня", - говорится в сообщении.
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