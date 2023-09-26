https://ria.ru/20230926/protest-1898781299.html

Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте

Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте - РИА Новости, 26.09.2023

Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте

Посол России Олег Степанов направил Канаде ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца в парламенте, но ответ еще не получил. Об этом дипломат рассказал... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:15

2023-09-26T17:15

2023-09-26T18:03

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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Посол России Олег Степанов направил Канаде ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца в парламенте, но ответ еще не получил. Об этом дипломат рассказал РИА Новости. "Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин. Ответа пока нет", — сказал он.По словам посла, канадское общество и пресса бурлят. Но премьер-министр Джастин Трюдо до сих пор не извинился за приглашение нациста в парламент, добавил он."Хотя репутации премьера и его кабинета нанесен серьезный удар. Скандал пытаются пригасить, сделав козлом отпущения спикера палаты общин Энтони Роту, отправив его в отставку", — пояснил Степанов.Двадцать второго сентября парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Министр иностранных дел Мелани Жоли назвала случившееся позором для парламента и канадцев и призвала Роту уйти в отставку.Спикер парламента принес извинения, Трюдо же извиняться не стал, пояснив, что не знал о приглашении Хунки в парламент. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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россия, канада, в мире, олег степанов, владимир зеленский