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Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте - РИА Новости, 26.09.2023
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17:15 26.09.2023 (обновлено: 18:03 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/protest-1898781299.html
Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте
Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте - РИА Новости, 26.09.2023
Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте
Посол России Олег Степанов направил Канаде ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца в парламенте, но ответ еще не получил. Об этом дипломат рассказал... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:15
2023-09-26T18:03
россия
канада
в мире
олег степанов
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Посол России Олег Степанов направил Канаде ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца в парламенте, но ответ еще не получил. Об этом дипломат рассказал РИА Новости. "Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин. Ответа пока нет", — сказал он.По словам посла, канадское общество и пресса бурлят. Но премьер-министр Джастин Трюдо до сих пор не извинился за приглашение нациста в парламент, добавил он."Хотя репутации премьера и его кабинета нанесен серьезный удар. Скандал пытаются пригасить, сделав козлом отпущения спикера палаты общин Энтони Роту, отправив его в отставку", — пояснил Степанов.Двадцать второго сентября парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Министр иностранных дел Мелани Жоли назвала случившееся позором для парламента и канадцев и призвала Роту уйти в отставку.Спикер парламента принес извинения, Трюдо же извиняться не стал, пояснив, что не знал о приглашении Хунки в парламент. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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россия, канада, в мире, олег степанов, владимир зеленский
Россия, Канада, В мире, Олег Степанов, Владимир Зеленский
Россия передала Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте

Посол РФ в Канаде направил ноту протеста из-за чествования эсэсовца в парламенте

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка в парламент Канады
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Посол России Олег Степанов направил Канаде ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца в парламенте, но ответ еще не получил. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.
"Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин. Ответа пока нет", — сказал он.
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По словам посла, канадское общество и пресса бурлят. Но премьер-министр Джастин Трюдо до сих пор не извинился за приглашение нациста в парламент, добавил он.
"Хотя репутации премьера и его кабинета нанесен серьезный удар. Скандал пытаются пригасить, сделав козлом отпущения спикера палаты общин Энтони Роту, отправив его в отставку", — пояснил Степанов.
Двадцать второго сентября парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, его осудили ООН и израильское антифашистское движение, Польша потребовала от Оттавы извинений. Министр иностранных дел Мелани Жоли назвала случившееся позором для парламента и канадцев и призвала Роту уйти в отставку.
Спикер парламента принес извинения, Трюдо же извиняться не стал, пояснив, что не знал о приглашении Хунки в парламент. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.
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