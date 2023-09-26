https://ria.ru/20230926/protest-1898756503.html
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами - РИА Новости, 26.09.2023
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
Активисты ворвались в здание Минтранса Франции в знак протеста против частичной продажи и реструктуризации дочернего предприятия Национальной компании железных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:50
2023-09-26T15:50
2023-09-26T15:50
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Активисты ворвались в здание Минтранса Франции в знак протеста против частичной продажи и реструктуризации дочернего предприятия Национальной компании железных дорог Fret SNCF, которое занимается железнодорожными грузоперевозками, следует из видео, опубликованного ими в социальных сетях. Во вторник днем активисты профсоюза SUD-Rail, представляющего интересы сотрудников железнодорожного транспорта Франции, ворвались в здание министерства транспорта в районе Дефанс на севере Парижа. Несколько десятков протестующих прорвались через пункт охраны и устроили акцию в холле высотного здания, где расположено ведомство. Они зажгли файеры, растянули плакаты и начали скандировать лозунг: "Fret SNCF не продается!" Аналогичные акции по призыву профсоюзов отрасли уже не раз проходили во французской столице. Так, ранее они вторгались в здания биржи Euronext, офис французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), а также холл представительства Европейской комиссии в Париже. Во вторник во Франции проходит забастовка сотрудников SNCF по призыву профсоюзов CGT, SUD-Rail et la CFDT. Они, в том числе, выступают против отмены ряда привилегий и требуют увеличения зарплат. Движение частично нарушено на ряде линий пригородных поездов и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс, включая RER C, D и E, а также линии Transiliens N и P. В регионах также ожидаются проблемы с транспортом, в особенности, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег и на севере страны. Ранее сотрудники SNCF провели ряд акций протеста против планов правительства ликвидировать компанию Fret в нынешнем виде из-за угроз Еврокомиссии наложить на нее штраф в 5,3 миллиарда евро. В начале июня руководство Fret SNCF представило профсоюзам организации план по сохранению компании. Согласно ему, будет создано новое предприятие под названием New Fret, которому перейдут 80% товарооборота Fret SNCF и 70% объема грузоперевозок. Компания также обещает сохранить 90% рабочих мест из порядка 5 тысяч сотрудников. Также будет создано предприятие New Maintenance, которое займется техобслуживанием составов. Франция ранее взяла на себя часть долга компании-грузоперевозчика размером в 5,3 миллиарда евро. Еврокомиссия сочла эту господдержку нелегальной и "нарушающей условия конкуренции", начав расследование процедуры. Брюссель также требует возместить данную сумму, что для компании будет означать моментальное банкротство. В конце мая министр транспорта Франции Клеман Бон объявил, что Fret SNCF будет частично ликвидирована. Профсоюзы активно протестуют против уничтожения компании и упразднения рабочих мест, критикуя отсутствие поддержки железнодорожной отрасли, а также вред экологии от потенциального сокращения объёмов ж/д грузоперевозок в тот момент, когда Европа громко заявляет о планах по полной декарбонизации экономики к 2050-му году.
https://ria.ru/20230925/protestovavshie-1898604922.html
https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html
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в мире, франция, париж, еврокомиссия, sncf, иль-де-франс
В мире, Франция, Париж, Еврокомиссия, SNCF, Иль-де-Франс
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
Профсоюзные ж/д активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Активисты ворвались в здание Минтранса Франции в знак протеста против частичной продажи и реструктуризации дочернего предприятия Национальной компании железных дорог Fret SNCF, которое занимается железнодорожными грузоперевозками, следует из видео, опубликованного ими в социальных сетях.
Во вторник днем активисты профсоюза SUD-Rail, представляющего интересы сотрудников железнодорожного транспорта Франции, ворвались в здание министерства транспорта в районе Дефанс на севере Парижа
.
В Париже будут судить участников акции против полицейского произвола
Несколько десятков протестующих прорвались через пункт охраны и устроили акцию в холле высотного здания, где расположено ведомство. Они зажгли файеры, растянули плакаты и начали скандировать лозунг: "Fret SNCF не продается!"
Аналогичные акции по призыву профсоюзов отрасли уже не раз проходили во французской столице. Так, ранее они вторгались в здания биржи Euronext, офис французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), а также холл представительства Европейской комиссии в Париже.
Во вторник во Франции проходит забастовка сотрудников SNCF
по призыву профсоюзов CGT, SUD-Rail et la CFDT. Они, в том числе, выступают против отмены ряда привилегий и требуют увеличения зарплат.
Движение частично нарушено на ряде линий пригородных поездов и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс
, включая RER C, D и E, а также линии Transiliens N и P. В регионах также ожидаются проблемы с транспортом, в особенности, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег
и на севере страны.
Итоги политического сезона: радоваться нечему
Ранее сотрудники SNCF провели ряд акций протеста против планов правительства ликвидировать компанию Fret в нынешнем виде из-за угроз Еврокомиссии
наложить на нее штраф в 5,3 миллиарда евро.
В начале июня руководство Fret SNCF представило профсоюзам организации план по сохранению компании. Согласно ему, будет создано новое предприятие под названием New Fret, которому перейдут 80% товарооборота Fret SNCF и 70% объема грузоперевозок. Компания также обещает сохранить 90% рабочих мест из порядка 5 тысяч сотрудников. Также будет создано предприятие New Maintenance, которое займется техобслуживанием составов.
Франция ранее взяла на себя часть долга компании-грузоперевозчика размером в 5,3 миллиарда евро. Еврокомиссия сочла эту господдержку нелегальной и "нарушающей условия конкуренции", начав расследование процедуры. Брюссель
также требует возместить данную сумму, что для компании будет означать моментальное банкротство.
В конце мая министр транспорта Франции Клеман Бон объявил, что Fret SNCF будет частично ликвидирована. Профсоюзы активно протестуют против уничтожения компании и упразднения рабочих мест, критикуя отсутствие поддержки железнодорожной отрасли, а также вред экологии от потенциального сокращения объёмов ж/д грузоперевозок в тот момент, когда Европа
громко заявляет о планах по полной декарбонизации экономики к 2050-му году.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта