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ЛДПР предложила сделать проезд для студентов бесплатным
ЛДПР предложила сделать проезд для студентов бесплатным - РИА Новости, 26.09.2023
ЛДПР предложила сделать проезд для студентов бесплатным
Фракция ЛДПР в Госдуме отправила на отзыв в правительство законопроект о предоставлении студентам возможности бесплатного проезда на общественном транспорте. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:39
2023-09-26T00:39
2023-09-26T10:48
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме отправила на отзыв в правительство законопроект о предоставлении студентам возможности бесплатного проезда на общественном транспорте. "Суть нашего законопроекта проста: студентов нужно добавить к списку льготников, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте", - сообщил РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. По его словам, сейчас студент живёт либо за счёт родителей, либо должен искать полноценную работу, чтобы себя обеспечивать. "Академическая стипендия составляет смешные 1755 рублей. Этого не хватит даже на базовые нужды учащегося. Как шутят в общежитиях, на закуску", - отметил он. По словам парламентария, самое дешевое общежитие на окраине Москвы обойдется минимум в 10 тысяч руб в месяц, питание – 10-20 тысяч в месяц, а еще нужно купить одежду, учебники и оставить деньги на отдых. В пресс-службе фракции отметили, что законопроект отправлен на отзыв в правительство.
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москва, сергей леонов, лдпр, госдума рф, общество, навигатор абитуриента
Москва, Сергей Леонов, ЛДПР, Госдума РФ, Общество, Навигатор абитуриента
ЛДПР предложила сделать проезд для студентов бесплатным
Фракция ЛДПР в ГД предложила законопроект о бесплатном проезде для студентов