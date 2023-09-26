https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html

В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения

В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения - РИА Новости, 26.09.2023

В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения

Сочинский суд приговорил мать младенца, умершего от истощения, к двум годам исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:14

2023-09-26T15:14

2023-09-26T17:14

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Сочинский суд приговорил мать младенца, умершего от истощения, к двум годам исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Оксану Миронову обвиняли по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Суд приговорил признать ее виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов заработка в доход государства", — говорится в релизе. О смерти младенца в Сочи стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда. Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он винит гражданскую супругу.Суд постановил, что Миронова никак не препятствовала сожителю, хотя обязана была оказать ребенку помощь. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, жестоко обращаясь с сыном. Женщина полностью признала вину и раскаялась, отказавшись от объяснений. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела в отношении отца мальчика продолжается, он находится под стражей и обвиняется в истязании и убийстве.

https://ria.ru/20230315/syroedenie-1858156051.html

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)