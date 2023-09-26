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В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения - РИА Новости, 26.09.2023
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15:14 26.09.2023 (обновлено: 17:14 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html
В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения
В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения - РИА Новости, 26.09.2023
В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения
Сочинский суд приговорил мать младенца, умершего от истощения, к двум годам исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:14
2023-09-26T17:14
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Сочинский суд приговорил мать младенца, умершего от истощения, к двум годам исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Оксану Миронову обвиняли по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Суд приговорил признать ее виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов заработка в доход государства", — говорится в релизе. О смерти младенца в Сочи стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда. Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он винит гражданскую супругу.Суд постановил, что Миронова никак не препятствовала сожителю, хотя обязана была оказать ребенку помощь. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, жестоко обращаясь с сыном. Женщина полностью признала вину и раскаялась, отказавшись от объяснений. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела в отношении отца мальчика продолжается, он находится под стражей и обвиняется в истязании и убийстве.
https://ria.ru/20230315/syroedenie-1858156051.html
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения

В Сочи жену блогера-сыроеда отправили на исправительные работы после смерти сына

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Сочинский суд приговорил мать младенца, умершего от истощения, к двум годам исправительных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Оксану Миронову обвиняли по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Суд приговорил признать ее виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 15 процентов заработка в доход государства", — говорится в релизе.
О смерти младенца в Сочи стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался.
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По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда. Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он винит гражданскую супругу.
Суд постановил, что Миронова никак не препятствовала сожителю, хотя обязана была оказать ребенку помощь. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, жестоко обращаясь с сыном. Женщина полностью признала вину и раскаялась, отказавшись от объяснений.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Расследование уголовного дела в отношении отца мальчика продолжается, он находится под стражей и обвиняется в истязании и убийстве.
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