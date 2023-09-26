https://ria.ru/20230926/postavki-1898621233.html

Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок

Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок - РИА Новости, 26.09.2023

Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок

Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:54

2023-09-26T06:54

2023-09-26T06:54

китай

пекин

евросоюз

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны договорились создать стабильные и пользующиеся взаимным доверием производственные цепочки и цепочки поставок, вместе защищать устойчивость и стабильность цепочек, противостоять их разрыву", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что стороны также обсудили создание двустороннего механизма раннего предупреждения в сфере поставок сырья, договорились поддерживать общение по этому и другим вопросам. "Стороны договорились создать диалоговый механизм в области экспортного контроля для осуществления диалога в области политики и применения экспортного контроля", - указали в ведомстве. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".

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китай

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китай, пекин, евросоюз