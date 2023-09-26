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Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок - РИА Новости, 26.09.2023
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06:54 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/postavki-1898621233.html
Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок
Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок - РИА Новости, 26.09.2023
Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок
Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:54
2023-09-26T06:54
китай
пекин
евросоюз
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "Стороны договорились создать стабильные и пользующиеся взаимным доверием производственные цепочки и цепочки поставок, вместе защищать устойчивость и стабильность цепочек, противостоять их разрыву", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что стороны также обсудили создание двустороннего механизма раннего предупреждения в сфере поставок сырья, договорились поддерживать общение по этому и другим вопросам. "Стороны договорились создать диалоговый механизм в области экспортного контроля для осуществления диалога в области политики и применения экспортного контроля", - указали в ведомстве. Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
https://ria.ru/20230926/kompanii-1898620104.html
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китай, пекин, евросоюз
Китай, Пекин, Евросоюз
Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок

Минкоммерции КНР и ЕС договорились вместе противостоять разрыву цепочек поставок

© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Olivia Zhang
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР.
«
"Стороны договорились создать стабильные и пользующиеся взаимным доверием производственные цепочки и цепочки поставок, вместе защищать устойчивость и стабильность цепочек, противостоять их разрыву", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что стороны также обсудили создание двустороннего механизма раннего предупреждения в сфере поставок сырья, договорились поддерживать общение по этому и другим вопросам.
"Стороны договорились создать диалоговый механизм в области экспортного контроля для осуществления диалога в области политики и применения экспортного контроля", - указали в ведомстве.
Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".
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