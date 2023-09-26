Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок
Минкоммерции КНР и ЕС договорились вместе противостоять разрыву цепочек поставок
© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
© AP Photo / Olivia Zhang
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Китай и Евросоюз договорились противостоять разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, сообщило во вторник министерство коммерции КНР.
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"Стороны договорились создать стабильные и пользующиеся взаимным доверием производственные цепочки и цепочки поставок, вместе защищать устойчивость и стабильность цепочек, противостоять их разрыву", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что стороны также обсудили создание двустороннего механизма раннего предупреждения в сфере поставок сырья, договорились поддерживать общение по этому и другим вопросам.
"Стороны договорились создать диалоговый механизм в области экспортного контроля для осуществления диалога в области политики и применения экспортного контроля", - указали в ведомстве.
Китай и ЕС в понедельник провели в Пекине заседание 10-го раунда диалога ЕС-КНР по экономике и торговле, на котором стороны обсудили макроэкономику, торговлю и инвестиции, производственные цепочки и цепочки поставок, финансовое сотрудничество. В ведомстве отметили, что обсуждения были "прагматичными, откровенными и плодотворными".