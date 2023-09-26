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У США хватит денег на поставки Украине всего на несколько недель - РИА Новости, 26.09.2023
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00:28 26.09.2023 (обновлено: 09:13 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/postavki-1898609160.html
У США хватит денег на поставки Украине всего на несколько недель
У США хватит денег на поставки Украине всего на несколько недель - РИА Новости, 26.09.2023
У США хватит денег на поставки Украине всего на несколько недель
У США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:28
2023-09-26T09:13
в мире
сша
украина
джон кирби
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. У США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Он призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВСУ.&quot;У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы&quot;, — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что негативно на поставки оружия Украине может повлиять "шатдаун" — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного конгрессом бюджета — полноценного на 2024 финансовый год или краткосрочного. Такая ситуация возможна уже 1 октября."Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их (ВСУ. — Прим. ред.) всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле", — заявил Кирби.При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, а новые поставки этих машин запланированы на ближайшие недели.Ранее почти 30 конгрессменов-республиканцев в письме, копию которого получила газета Wall Street Journal, уведомили Белый дом, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.
https://ria.ru/20230926/abrams-1898608560.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
У США хватит денег на поставки Украине всего на несколько недель

Белый дом: у США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

© AP Photo / Matt RourkeГаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Гаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Гаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. У США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Он призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВСУ.
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"У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что негативно на поставки оружия Украине может повлиять "шатдаун" — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного конгрессом бюджета — полноценного на 2024 финансовый год или краткосрочного. Такая ситуация возможна уже 1 октября.
"Когда наступит зима, обеим армиям будет очень сложно маневрировать, действовать. Поэтому мы хотим обеспечить их (ВСУ. — Прим. ред.) всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле", — заявил Кирби.
При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, а новые поставки этих машин запланированы на ближайшие недели.
Ранее почти 30 конгрессменов-республиканцев в письме, копию которого получила газета Wall Street Journal, уведомили Белый дом, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.
В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.
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