Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
УФА, 26 сен – РИА Новости. Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале.
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"Участник специальной военной операции Рубен Хасанов в очередной раз оказывает помощь своим братьям на передовой", - написал Мустафин.
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
По его словам, Рубен Флоритович специально для нужд земляков-бойцов организовал сбор средств и на перечисленную сумму приобрел необходимые вещи. В этот раз в пункт сбора села Верхнеяркеево он привез турникеты (жгуты), влажные полотенца, тепловизоры, бритвы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, мёд, средства личной гигиены, газовый баллончик, изолон для утепления блиндажей.
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"В этом благом деле огромную помощь ему оказали Ильмир Ихсанов, Раиль Фаттахов из села Верхнеяркеево и Ильшат Фаррахетдинов из села Рсаево. Это все от чистого сердца для земляков на передовой! Вот так, объединившись, наши илишевцы совершают добрые дела. Горжусь! От души благодарю!" - добавил районный мэр.
В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости рассказали, что Хасанов был комиссован после тяжелого ранения. "Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Рсаево. Женат, они с супругой воспитывают детей", - рассказал собеседник агентства.
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую