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Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую

Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 26.09.2023

Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую

Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:38

2023-09-26T17:38

2023-09-26T17:38

надежные люди

илишевский район

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Участник специальной военной операции Рубен Хасанов в очередной раз оказывает помощь своим братьям на передовой", - написал Мустафин. По его словам, Рубен Флоритович специально для нужд земляков-бойцов организовал сбор средств и на перечисленную сумму приобрел необходимые вещи. В этот раз в пункт сбора села Верхнеяркеево он привез турникеты (жгуты), влажные полотенца, тепловизоры, бритвы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, мёд, средства личной гигиены, газовый баллончик, изолон для утепления блиндажей. "В этом благом деле огромную помощь ему оказали Ильмир Ихсанов, Раиль Фаттахов из села Верхнеяркеево и Ильшат Фаррахетдинов из села Рсаево. Это все от чистого сердца для земляков на передовой! Вот так, объединившись, наши илишевцы совершают добрые дела. Горжусь! От души благодарю!" - добавил районный мэр. В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости рассказали, что Хасанов был комиссован после тяжелого ранения. "Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Рсаево. Женат, они с супругой воспитывают детей", - рассказал собеседник агентства.

илишевский район

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

илишевский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф