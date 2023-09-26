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Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 26.09.2023
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Надежные люди
 
17:38 26.09.2023
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Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 26.09.2023
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:38
2023-09-26T17:38
надежные люди
илишевский район
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Участник специальной военной операции Рубен Хасанов в очередной раз оказывает помощь своим братьям на передовой", - написал Мустафин. По его словам, Рубен Флоритович специально для нужд земляков-бойцов организовал сбор средств и на перечисленную сумму приобрел необходимые вещи. В этот раз в пункт сбора села Верхнеяркеево он привез турникеты (жгуты), влажные полотенца, тепловизоры, бритвы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, мёд, средства личной гигиены, газовый баллончик, изолон для утепления блиндажей. "В этом благом деле огромную помощь ему оказали Ильмир Ихсанов, Раиль Фаттахов из села Верхнеяркеево и Ильшат Фаррахетдинов из села Рсаево. Это все от чистого сердца для земляков на передовой! Вот так, объединившись, наши илишевцы совершают добрые дела. Горжусь! От души благодарю!" - добавил районный мэр. В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости рассказали, что Хасанов был комиссован после тяжелого ранения. "Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Рсаево. Женат, они с супругой воспитывают детей", - рассказал собеседник агентства.
илишевский район
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илишевский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Илишевский район, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ

Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую

© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Читать ria.ru в
УФА, 26 сен – РИА Новости. Комиссованный после ранения участник спецоперации из Башкирии Рубен Хасанов оказывает помощь бойцам на передовой, отправляя им необходимые вещи, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале.
«
"Участник специальной военной операции Рубен Хасанов в очередной раз оказывает помощь своим братьям на передовой", - написал Мустафин.
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
По его словам, Рубен Флоритович специально для нужд земляков-бойцов организовал сбор средств и на перечисленную сумму приобрел необходимые вещи. В этот раз в пункт сбора села Верхнеяркеево он привез турникеты (жгуты), влажные полотенца, тепловизоры, бритвы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, мёд, средства личной гигиены, газовый баллончик, изолон для утепления блиндажей.
«
"В этом благом деле огромную помощь ему оказали Ильмир Ихсанов, Раиль Фаттахов из села Верхнеяркеево и Ильшат Фаррахетдинов из села Рсаево. Это все от чистого сердца для земляков на передовой! Вот так, объединившись, наши илишевцы совершают добрые дела. Горжусь! От души благодарю!" - добавил районный мэр.
В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости рассказали, что Хасанов был комиссован после тяжелого ранения. "Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Рсаево. Женат, они с супругой воспитывают детей", - рассказал собеседник агентства.
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаУчастник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Участник СВО из Башкирии отправляет необходимые вещи бойцам на передовую
 
Надежные людиИлишевский районРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
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