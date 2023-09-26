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Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 26.09.2023
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11:53 26.09.2023
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Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ"
Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 26.09.2023
Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ"
Жители Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области отправили в зону проведения СВО три автомобиля "УАЗ", две бани на шасси, а также 13 кубов... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:53
2023-09-26T11:53
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новгородская область
донбасс
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Жители Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области отправили в зону проведения СВО три автомобиля "УАЗ", две бани на шасси, а также 13 кубов пиломатериалов, груз уже доставлен на Донбасс, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, 13 сентября был объявлен очередной сбор помощи, исходя из заявок, поступивших от разных полков и подразделений. Помощь оказали как обычные жители региона, так и предприниматели. "На этот раз поездка была очень масштабная по количеству груза. Включала в себя три автомобиля "УАЗ" (буханка), две бани на шасси, пиломатериалы и различные сопутствующие грузы… Хочется поблагодарить всех неравнодушных, кто поучаствовал в финансовой поддержке и переводил любые посильные для себя суммы... Поддержали своим участием жители Хвойнинского округа, глава округа Светлана Новоселова и куратор по сбору гумпомощи Елена Борисова… Ими был передан нам автомобиль УАЗ, а также 13 кубов пиломатериалов для строительства блиндажей", - рассказал Виноградов.
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новгородская область, донбасс, фото
Надежные люди, Новгородская область, Донбасс
Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ"

Новгородцы отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ", две бани и пиломатериалы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Жители Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области отправили в зону проведения СВО три автомобиля "УАЗ", две бани на шасси, а также 13 кубов пиломатериалов, груз уже доставлен на Донбасс, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
По словам Виноградова, 13 сентября был объявлен очередной сбор помощи, исходя из заявок, поступивших от разных полков и подразделений. Помощь оказали как обычные жители региона, так и предприниматели.
«
"На этот раз поездка была очень масштабная по количеству груза. Включала в себя три автомобиля "УАЗ" (буханка), две бани на шасси, пиломатериалы и различные сопутствующие грузы… Хочется поблагодарить всех неравнодушных, кто поучаствовал в финансовой поддержке и переводил любые посильные для себя суммы... Поддержали своим участием жители Хвойнинского округа, глава округа Светлана Новоселова и куратор по сбору гумпомощи Елена Борисова… Ими был передан нам автомобиль УАЗ, а также 13 кубов пиломатериалов для строительства блиндажей", - рассказал Виноградов.
© Фото : ИП Виноградов Денис ПавловичНовгородцы отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ", две бани и пиломатериалы
Новгородцы отправили в зону СВО три автомобиля УАЗ, две бани и пиломатериалы
Новгородцы отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ", две бани и пиломатериалы
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович
1 из 2
© Фото : ИП Виноградов Денис ПавловичНовгородцы отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ", две бани и пиломатериалы
Новгородцы отправили в зону СВО три автомобиля УАЗ, две бани и пиломатериалы
Новгородцы отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ", две бани и пиломатериалы
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович
2 из 2
 
Надежные людиНовгородская областьДонбасс
 
 
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