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Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ"

Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ" - РИА Новости, 26.09.2023

Жители Новгородской области отправили в зону СВО три автомобиля "УАЗ"

Жители Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области отправили в зону проведения СВО три автомобиля "УАЗ", две бани на шасси, а также 13 кубов... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:53

2023-09-26T11:53

2023-09-26T11:53

надежные люди

новгородская область

донбасс

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Жители Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области отправили в зону проведения СВО три автомобиля "УАЗ", две бани на шасси, а также 13 кубов пиломатериалов, груз уже доставлен на Донбасс, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, 13 сентября был объявлен очередной сбор помощи, исходя из заявок, поступивших от разных полков и подразделений. Помощь оказали как обычные жители региона, так и предприниматели. "На этот раз поездка была очень масштабная по количеству груза. Включала в себя три автомобиля "УАЗ" (буханка), две бани на шасси, пиломатериалы и различные сопутствующие грузы… Хочется поблагодарить всех неравнодушных, кто поучаствовал в финансовой поддержке и переводил любые посильные для себя суммы... Поддержали своим участием жители Хвойнинского округа, глава округа Светлана Новоселова и куратор по сбору гумпомощи Елена Борисова… Ими был передан нам автомобиль УАЗ, а также 13 кубов пиломатериалов для строительства блиндажей", - рассказал Виноградов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, донбасс, фото