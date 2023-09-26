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Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины - РИА Новости, 26.09.2023
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01:03 26.09.2023 (обновлено: 10:16 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/polsha-1898610575.html
Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины
Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины - РИА Новости, 26.09.2023
Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины
Германия и Франция пообещали Украине "быстрое вступление" в ЕС, если Киев поможет "свергнуть" нынешнее правительство Польши, заявила в соцсети X журналистка... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:03
2023-09-26T10:16
в мире
украина
польша
олег николенко
владимир зеленский
анджей дуда
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Германия и Франция пообещали Украине "быстрое вступление" в ЕС, если Киев поможет "свергнуть" нынешнее правительство Польши, заявила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич со ссылкой на "неофициальные источники"."В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — утверждает Косич.По ее словам, Франция и "прежде всего" Германия хотят изменить действующие договоры Евросоюза лишь для увеличения "своей власти" и "полномочий институтов" блока, при этом "ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была в ЕС".Кроме того, журналистка заявила, что Париж и Берлин хотят "как можно быстрее" вернуть бизнес-отношения с Россией, а также обогатиться и увеличить влияние за счет "переустройства Украины".Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко позднее назвал утверждения Косич не соответствующими действительности. Он заявил, что Киев "никаких таких предложений не получал" и не намерен вмешиваться во внутренние дела Варшавы.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20230922/oskorbleniya-1898130125.html
https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html
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в мире, украина, польша, олег николенко, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Олег Николенко, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз
Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины

В Польше заявили о планах ФРГ и Франции свергнуть власти страны с помощью Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Германия и Франция пообещали Украине "быстрое вступление" в ЕС, если Киев поможет "свергнуть" нынешнее правительство Польши, заявила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич со ссылкой на "неофициальные источники".
"В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — утверждает Косич.
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По ее словам, Франция и "прежде всего" Германия хотят изменить действующие договоры Евросоюза лишь для увеличения "своей власти" и "полномочий институтов" блока, при этом "ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была в ЕС".
Кроме того, журналистка заявила, что Париж и Берлин хотят "как можно быстрее" вернуть бизнес-отношения с Россией, а также обогатиться и увеличить влияние за счет "переустройства Украины".
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко позднее назвал утверждения Косич не соответствующими действительности. Он заявил, что Киев "никаких таких предложений не получал" и не намерен вмешиваться во внутренние дела Варшавы.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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