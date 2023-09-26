Переворот. В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины
В Польше заявили о планах ФРГ и Франции свергнуть власти страны с помощью Киева
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Германия и Франция пообещали Украине "быстрое вступление" в ЕС, если Киев поможет "свергнуть" нынешнее правительство Польши, заявила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич со ссылкой на "неофициальные источники".
"В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — утверждает Косич.
По ее словам, Франция и "прежде всего" Германия хотят изменить действующие договоры Евросоюза лишь для увеличения "своей власти" и "полномочий институтов" блока, при этом "ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была в ЕС".
Кроме того, журналистка заявила, что Париж и Берлин хотят "как можно быстрее" вернуть бизнес-отношения с Россией, а также обогатиться и увеличить влияние за счет "переустройства Украины".
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко позднее назвал утверждения Косич не соответствующими действительности. Он заявил, что Киев "никаких таких предложений не получал" и не намерен вмешиваться во внутренние дела Варшавы.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.