https://ria.ru/20230926/podryv-1898740475.html

Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"

Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2023

Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"

В ЦРУ рассматривали неясные инструкции президента США Джо Байдена о "Северных потоках" как шаг в сторону третьей мировой войны, пишет американский журналист и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:00

2023-09-26T15:00

2023-09-26T15:29

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

сеймур херш

авария на "северных потоках"

джо байден

северный поток — 2

северный поток

сша

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В ЦРУ рассматривали неясные инструкции президента США Джо Байдена о "Северных потоках" как шаг в сторону третьей мировой войны, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники."Руководство команды (подрывников - ред.) ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне", - пишет Херш со ссылкой на неназванного чиновника.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898409793.html

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

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центральное разведывательное управление (цру), в мире, сеймур херш, авария на "северных потоках", джо байден, северный поток — 2, северный поток, сша