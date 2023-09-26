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Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"
Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2023
Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"
В ЦРУ рассматривали неясные инструкции президента США Джо Байдена о "Северных потоках" как шаг в сторону третьей мировой войны, пишет американский журналист и... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:00
2023-09-26T15:00
2023-09-26T15:29
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
сеймур херш
авария на "северных потоках"
джо байден
северный поток — 2
северный поток
сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В ЦРУ рассматривали неясные инструкции президента США Джо Байдена о "Северных потоках" как шаг в сторону третьей мировой войны, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники."Руководство команды (подрывников - ред.) ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне", - пишет Херш со ссылкой на неназванного чиновника.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898409793.html
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центральное разведывательное управление (цру), в мире, сеймур херш, авария на "северных потоках", джо байден, северный поток — 2, северный поток, сша
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках", Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, США
Херш рассказал о реакции в ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"
Херш: в ЦРУ считали указы Байдена по "Северным потокам" шагом к третьей мировой