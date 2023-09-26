https://ria.ru/20230926/podryv-1898735901.html

Херш рассказал о подготовке ВМС США к подрыву "Северных потоков"

Херш рассказал о подготовке ВМС США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2023

Херш рассказал о подготовке ВМС США к подрыву "Северных потоков"

Подготовка к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море заняла у экспертов ВМС США несколько месяцев, сообщил американский... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:48

2023-09-26T14:48

2023-09-26T15:09

военно-морские силы сша

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

сша

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подготовка к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море заняла у экспертов ВМС США несколько месяцев, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."Двум опытным глубоководным дайверам ВМС США, нанятым для этой миссии, потребовались месяцы исследований и практики в бурлящих водах Балтийского моря", - пишет Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/gaz-1898615495.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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военно-морские силы сша, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, сша, в мире