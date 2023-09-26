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В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 26.09.2023
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14:28 26.09.2023 (обновлено: 14:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/podryv-1898729847.html
В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш
В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 26.09.2023
В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш
Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:28
2023-09-26T14:52
сша
в мире
норвегия
центральное разведывательное управление (цру)
сеймур херш
джо байден
северный поток — 2
уильям бернс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в компьютер, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack."Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев..., не оставили никаких следов", - написал Херш в материале.Херш отметил, что важная информация об операции заносилась не на компьютер, а была напечатана на пишущей машинке Royal или Smith Corona."Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов - никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением.", - добавил журналист Херш."Разнообразные отчеты и новости с мест поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который был единственным связующим звеном между планировавшими (взрыв лицами – ред.) и президентом (Байденом – ред.)" - также отметил Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html
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сша
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сша, в мире, норвегия, центральное разведывательное управление (цру), сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, уильям бернс, северный поток, авария на "северных потоках"
США, В мире, Норвегия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток — 2, Уильям Бернс, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш

Херш: в США уничтожили следы о причастности к подрыву "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в компьютер, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.
"Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев..., не оставили никаких следов", - написал Херш в материале.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Теракты на "Северных потоках" (2022)
02:00
Херш отметил, что важная информация об операции заносилась не на компьютер, а была напечатана на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
"Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов - никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением.", - добавил журналист Херш.
"Разнообразные отчеты и новости с мест поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который был единственным связующим звеном между планировавшими (взрыв лицами – ред.) и президентом (Байденом – ред.)" - также отметил Херш.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
08:00
 
СШАВ миреНорвегияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сеймур ХершДжо БайденСеверный поток — 2Уильям БернсСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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