В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш
Херш: в США уничтожили следы о причастности к подрыву "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в компьютер, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.
"Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев..., не оставили никаких следов", - написал Херш в материале.
Херш отметил, что важная информация об операции заносилась не на компьютер, а была напечатана на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
"Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов - никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением.", - добавил журналист Херш.
"Разнообразные отчеты и новости с мест поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который был единственным связующим звеном между планировавшими (взрыв лицами – ред.) и президентом (Байденом – ред.)" - также отметил Херш.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.