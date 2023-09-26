https://ria.ru/20230926/podryv-1898729847.html

В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш

В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 26.09.2023

В США стерли следы о причастности к подрыву "Северных потоков", заявил Херш

Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:28

2023-09-26T14:28

2023-09-26T14:52

сша

в мире

норвегия

центральное разведывательное управление (цру)

сеймур херш

джо байден

северный поток — 2

уильям бернс

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в компьютер, сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack."Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев..., не оставили никаких следов", - написал Херш в материале.Херш отметил, что важная информация об операции заносилась не на компьютер, а была напечатана на пишущей машинке Royal или Smith Corona."Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов - никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением.", - добавил журналист Херш."Разнообразные отчеты и новости с мест поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который был единственным связующим звеном между планировавшими (взрыв лицами – ред.) и президентом (Байденом – ред.)" - также отметил Херш.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

сша

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сша, в мире, норвегия, центральное разведывательное управление (цру), сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, уильям бернс, северный поток, авария на "северных потоках"