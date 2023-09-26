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Глава Ивановской области утвердил новые меры поддержки для педагогов - РИА Новости, 26.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:55 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/podderzhka-1898826966.html
Глава Ивановской области утвердил новые меры поддержки для педагогов
Глава Ивановской области утвердил новые меры поддержки для педагогов - РИА Новости, 26.09.2023
Глава Ивановской области утвердил новые меры поддержки для педагогов
В Ивановской области расширен комплекс мер социальной поддержки для наставников победителей и призеров всероссийских олимпиад и конкурсов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:55
2023-09-26T20:55
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 26 сен – РИА Новости. В Ивановской области расширен комплекс мер социальной поддержки для наставников победителей и призеров всероссийских олимпиад и конкурсов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Нормативную базу утвердил губернатор Станислав Воскресенский. Она касается мер поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Для них выплата увеличена с 50 до 100 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства. Если у ученика, одержавшего победу или занявшего призовое место в финальном этапе олимпиады, было двое наставников, сумма денежного поощрения делится между ними в равных долях. Самим, школьникам, ставшим победителями всероссийской олимпиады, присуждается премия в размере 100 тысяч рублей, призерам – 80 тысяч рублей, добавил он. Кроме того, по поручению Воскресенского впервые установлено региональное поощрение для ребят, победивших в других олимпиадах и конкурсах Минпросвещения и министерства науки и высшего образования России, а также для их наставников. Победителям высшего и первого уровней будут присуждать премию в размере 30 тысяч рублей, призерам – 20 тысяч рублей. Если победа или призовое место завоевано коллективом учеников, то премируется индивидуально каждый его участник. Педагогам-наставникам таких учеников установлена выплата в размере 30 тысяч рублей. В случае если наставников двое, поощрение делится поровну. Если школьник награжден дипломом победителя или призера в нескольких конкурсах или олимпиадах, то премия присуждается ему за каждое достижение. Наставнику поощрение выплачивается также за каждую победу его ученика. В пресс-службе напомнили, что в этом году в Ивановской области по инициативе губернатора ввели новый комплекс мер социальной поддержки педагогов. О нем Воскресенский объявил в ходе областной августовской педагогической конференции. В числе мер также – ежегодная выплата педагогам к началу учебного года, региональная доплата за классное руководство в школе и кураторство групп в колледже.
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский

Глава Ивановской области утвердил новые меры поддержки для педагогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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ИВАНОВО, 26 сен – РИА Новости. В Ивановской области расширен комплекс мер социальной поддержки для наставников победителей и призеров всероссийских олимпиад и конкурсов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Нормативную базу утвердил губернатор Станислав Воскресенский. Она касается мер поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Для них выплата увеличена с 50 до 100 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.
Если у ученика, одержавшего победу или занявшего призовое место в финальном этапе олимпиады, было двое наставников, сумма денежного поощрения делится между ними в равных долях.
Самим, школьникам, ставшим победителями всероссийской олимпиады, присуждается премия в размере 100 тысяч рублей, призерам – 80 тысяч рублей, добавил он. Кроме того, по поручению Воскресенского впервые установлено региональное поощрение для ребят, победивших в других олимпиадах и конкурсах Минпросвещения и министерства науки и высшего образования России, а также для их наставников. Победителям высшего и первого уровней будут присуждать премию в размере 30 тысяч рублей, призерам – 20 тысяч рублей. Если победа или призовое место завоевано коллективом учеников, то премируется индивидуально каждый его участник.
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Педагогам-наставникам таких учеников установлена выплата в размере 30 тысяч рублей. В случае если наставников двое, поощрение делится поровну.
Если школьник награжден дипломом победителя или призера в нескольких конкурсах или олимпиадах, то премия присуждается ему за каждое достижение. Наставнику поощрение выплачивается также за каждую победу его ученика.
В пресс-службе напомнили, что в этом году в Ивановской области по инициативе губернатора ввели новый комплекс мер социальной поддержки педагогов. О нем Воскресенский объявил в ходе областной августовской педагогической конференции. В числе мер также – ежегодная выплата педагогам к началу учебного года, региональная доплата за классное руководство в школе и кураторство групп в колледже.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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