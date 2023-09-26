https://ria.ru/20230926/peskov-1898707524.html
Песков заявил, что танки Abrams "будут гореть"
Песков заявил, что танки Abrams "будут гореть" - РИА Новости, 26.09.2023
Песков заявил, что танки Abrams "будут гореть"
Поставляемые Украине танки Abrams — серьезное оружие, но и они будут гореть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:59
украина
дмитрий песков
россия
в мире
киев
сша
кирилл буданов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поставляемые Украине танки Abrams — серьезное оружие, но и они будут гореть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - заявил Песков журналистам во вторник, комментируя поставки Западом все более мощного и дальнобойного оружия."А танки Abrams - такое серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть", - добавил он.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898710146.html
https://ria.ru/20230926/rakety-1898707434.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, россия, в мире, киев, сша, кирилл буданов, владимир путин
Украина, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Киев, США, Кирилл Буданов, Владимир Путин
Песков заявил, что танки Abrams "будут гореть"
Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая поставляемая ВСУ техника