https://ria.ru/20230926/peskov-1898706076.html
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована - РИА Новости, 26.09.2023
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована
Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:16
2023-09-26T13:16
2023-09-26T13:30
китай
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россия
дмитрий песков
политика
пхеньян
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездок Путина в Китай и Северную Корею.
https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html
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китай, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, пхеньян, сергей лавров
Китай, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Пхеньян, Сергей Лавров
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована
Песков: дата поездки Путина в Китай согласована