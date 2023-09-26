https://ria.ru/20230926/peskov-1898706076.html

Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована

Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована - РИА Новости, 26.09.2023

Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована

Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:30

китай

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

пхеньян

сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездок Путина в Китай и Северную Корею.

https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html

китай

россия

пхеньян

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китай, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, пхеньян, сергей лавров