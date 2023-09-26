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Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована - РИА Новости, 26.09.2023
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13:16 26.09.2023 (обновлено: 13:30 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/peskov-1898706076.html
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована - РИА Новости, 26.09.2023
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована
Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:16
2023-09-26T13:30
китай
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
пхеньян
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездок Путина в Китай и Северную Корею.
https://ria.ru/20230926/putin-1898708982.html
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китай, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, пхеньян, сергей лавров
Китай, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Пхеньян, Сергей Лавров
Песков сообщил, что дата поездки Путина в Китай согласована

Песков: дата поездки Путина в Китай согласована

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездок Путина в Китай и Северную Корею.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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КитайВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковПолитикаПхеньянСергей Лавров
 
 
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