https://ria.ru/20230926/pereprava-1898659875.html

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды - РИА Новости, 26.09.2023

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды

Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:08

2023-09-26T11:08

2023-09-26T14:46

керченская паромная переправа

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. "Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий", — говорится в сообщении.Причиной стал сильный ветер.Керченская паромная переправа работает с 5:00 до 21:00, используется для перевозки грузовых автомобилей и скоропортящейся продукции.

https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1892026368.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченская паромная переправа, республика крым, общество