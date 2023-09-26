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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды - РИА Новости, 26.09.2023
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11:08 26.09.2023 (обновлено: 14:46 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/pereprava-1898659875.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды - РИА Новости, 26.09.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды
Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:08
2023-09-26T14:46
керченская паромная переправа
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. &quot;Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий&quot;, — говорится в сообщении.Причиной стал сильный ветер.Керченская паромная переправа работает с 5:00 до 21:00, используется для перевозки грузовых автомобилей и скоропортящейся продукции.
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керченская паромная переправа, республика крым, общество
Керченская паромная переправа, Республика Крым, Общество
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале.
«

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий", — говорится в сообщении.

Причиной стал сильный ветер.
Керченская паромная переправа работает с 5:00 до 21:00, используется для перевозки грузовых автомобилей и скоропортящейся продукции.
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