https://ria.ru/20230926/pereprava-1898659875.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды - РИА Новости, 26.09.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды
Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:08
2023-09-26T11:08
2023-09-26T14:46
керченская паромная переправа
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Работу Керченской паромной переправы временно остановили, сообщил Минтранс Крыма в Telegram-канале. "Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий", — говорится в сообщении.Причиной стал сильный ветер.Керченская паромная переправа работает с 5:00 до 21:00, используется для перевозки грузовых автомобилей и скоропортящейся продукции.
https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1892026368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, республика крым, общество
Керченская паромная переправа, Республика Крым, Общество
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра