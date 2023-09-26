https://ria.ru/20230926/peregovory-1898632035.html

Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности

Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности - РИА Новости, 26.09.2023

Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет, проведет переговоры по линии безопасности и борьбы с терроризмом,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:08

2023-09-26T09:08

2023-09-26T09:26

египет

россия

николай патрушев

абдель фаттах ас-сиси

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет, проведет переговоры по линии безопасности и борьбы с терроризмом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Двадцать шестого-двадцать седьмого сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также руководителями ряда республиканских ведомств", - говорится в сообщении. Перед этим Патрушев совершил рабочий визит в Оман, где на разных уровнях обсуждал двустороннее партнерство между Москвой и Маскатом. В конце января нынешнего года Патрушев в Москве встретился с главой МИД Египта Самехом Шукри, предметом их переговоров стали вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в обеспечении региональной и международной безопасности. В конце мая нынешнего года Патрушев провел переговоры с Эль-Нагой и Абдельгаффаром. Их общение состоялось на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходившей в Подмосковье.Тогда собеседники обсуждали вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении.В августе нынешнего года замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Египта по международному сотрудничеству генерал-майором Халедом Мегавером перспективы сотрудничества военных ведомств двух стран, включая проведение в 2023 году совместных мероприятий боевой подготовки. Египет играет большую роль в обеспечении безопасности и стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В частности, Каир прилагает усилия для возрождения ближневосточного мирного процесса. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас на трехстороннем саммите в египетском Эль-Аламейне в августе подчеркнули, что решение палестинской проблемы и достижение всеобъемлющего и справедливого мира являются необходимым для международной безопасности. Россия и Египет 26 августа отмечали 80-ю годовщину установления дипломатических отношений. Двадцать шестого августа 1943 года в разгар Второй мировой войны были установлены дипотношения между СССР и Королевством Египта. Активное сотрудничество двух стран началось после Июльской революции 1952 года и последовавшего за ней упразднения монархии в Египте. Советский Союз поставлял Египту вооружение и военную технику в больших объемах, а советские военные специалисты играли немаловажную роль в подготовке египетских военнослужащих. Кроме того, СССР оказывал Египту и серьезную экономическую поддержку. Крупнейшим проектом стала Высотная Асуанская плотина, построенная при помощи советских специалистов. На новый уровень в отношениях две страны вышли после того, как в 2014 году президентом Египта стал Абдель Фаттах ас-Сиси. В том же году новый египетский лидер совершил официальный визит в Россию. В феврале 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Каир с официальным визитом, результатом которого стали договоренности по участию российской госкорпорации "Росатом" в строительстве первой египетской АЭС "Эль-Дабаа", а также созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В 2022 году началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" - флагманского проекта в сотрудничестве двух стран. Представители РФ и Египта отмечают, что возведение АЭС идет по графику. Планируется, что все четыре энергоблока станции должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах. Посол России в Каире Георгий Борисенко ранее заявлял РИА Новости, что Египет, несмотря на давление со стороны Запада с требованием сократить контакты с РФ, продолжает активное взаимодействие с Москвой, а российские экономические проекты реализуются так же активно, как и раньше. Ас-Сиси принял участие во втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка", который состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Сотрудничество между двумя странами развивается в различных направлениях. Около 500 российских компаний представлены в Египте, регулярно совершают визиты бизнес-миссии. В 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте с показателем около одного миллиона человек.

https://ria.ru/20230921/egipet-1897714263.html

https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html

https://ria.ru/20230920/afrika-1897481194.html

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египет, россия, николай патрушев, абдель фаттах ас-сиси, в мире