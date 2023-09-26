https://ria.ru/20230926/parlament-1898785822.html
В Польше предложили экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады
В Польше предложили экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады - РИА Новости, 26.09.2023
В Польше предложили экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предлагает рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому в парламенте Канады... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:27
2023-09-26T17:27
2023-09-26T17:47
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ВАРШАВА, 26 сен - РИА Новости. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предлагает рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому в парламенте Канады отдавали честь в присутствии Зеленского.Во вторник Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он также опубликовал в соцсети X."Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения", - говорится в письме."Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции", - отметил министр.Ранее разразился скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсесовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это произошло после выступления в парламенте Владимира Зеленского. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
https://ria.ru/20230926/fashizatsiya-1898735703.html
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польша, канада, владимир зеленский, в мире
Польша, Канада, Владимир Зеленский, В мире
В Польше предложили экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады
Министр образования Польше предложили экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады
ВАРШАВА, 26 сен - РИА Новости.
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предлагает
рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому в парламенте Канады отдавали честь в присутствии Зеленского.
Во вторник Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он также опубликовал в соцсети X.
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"Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения", - говорится в письме.
"Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции", - отметил министр.
Ранее разразился скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсесовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это произошло после выступления в парламенте Владимира Зеленского. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
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