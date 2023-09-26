https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html

В Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке овощей

В Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке овощей - РИА Новости, 26.09.2023

В Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке овощей

Комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли компании "Мираторг" открыт во вторник в селе Селезнево Плавского района Тульской... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:33

2023-09-26T20:33

2023-09-26T20:33

тульская область

тульская область

алексей дюмин

мираторг

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ТУЛА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли компании "Мираторг" открыт во вторник в селе Селезнево Плавского района Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства. Инвестиционное соглашение о реализации проекта губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник подписали на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Мощность производства составит до 16 тысяч тонн в год . Комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест и налоговые отчисления в размере 150 миллионов рублей в год. Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тысячи гектаров. Валовый сбор гороха составит до 5 тысяч тонн, стручковой фасоли – до 8 тысяч тонн в год. Инвестиции компании в проект составили 1 миллиард рублей. Новый комплекс будет готовить бобовые для использования в замороженных овощных смесях и готовых блюдах. Продукция будет поставляться также другим пищевым предприятиям России и на экспорт. По поручению губернатора в церемонии открытия производства принял участие его первый заместитель Дмитрий Миляев, отметивший, что АПК – одна из ведущих отраслей экономики региона. "Весомый вклад в развитие АПК вносит компания "Мираторг", которая давно и стабильно работает в Тульской области. С 2016 года она реализовала здесь крупные инвестпроекты по строительству животноводческих ферм и завода по переработке овощей. Всего "Мираторг" инвестировал в регион порядка 24,5 миллиарда рублей, создал свыше 2500 рабочих мест. Новое современное производство будет обеспечивать жителей Тульской области и других регионов качественными продуктами", – приводятся в сообщении слова Миляева. Как отметил, в свою очередь, президент "Мираторга", изменения на рынке стимулируют бизнес искать новые возможности для развития. "Если ранее внутренний рынок замороженных овощей формировался за счет импорта, то сейчас, благодаря новому проекту в Тульской области, внешние поставки заместит отечественное сырье", – процитировали в пресс-службе комментарий Линника.

https://ria.ru/20230721/forum-1885576023.html

https://ria.ru/20230926/ovoshimiratorg-1898533632.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, мираторг