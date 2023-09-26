https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html

Опрос: большинство россиян верят в явление "осенняя хандра"

Опрос: большинство россиян верят в явление "осенняя хандра" - РИА Новости, 26.09.2023

Опрос: большинство россиян верят в явление "осенняя хандра"

Более половины россиян (58%) верят, что существует такое явление, как "осенняя хандра", и отмечают, что их настроение в это время года становится менее... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:55

2023-09-26T11:55

2023-09-26T11:55

россия

осень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891377707_0:136:3066:1860_1920x0_80_0_0_edc41f2e22fb694e43d2686d76f44966.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более половины россиян (58%) верят, что существует такое явление, как "осенняя хандра", и отмечают, что их настроение в это время года становится менее радостным, у 31% россиян настроение не меняется, а у 11% настроение улучшается осенью, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 сентября, охват составил 191 857 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин. "58% россиян верят, что существует такое явление, как "осенняя хандра" и отмечают, что их настроение в это время года становится менее радостным. 31% чувствую себя как обычно, а у 11% респондентов настроение осенью только улучшается", - говорится в исследовании. Отмечается, что более 30% мужчин больше всего ценят в осени красоту природы. "Пятая часть любит оставаться дома, проводя время за фильмами и сериалами. 16% нравится ездить в отпуск в бархатный сезон, 10% – носить тёплую одежду, 8% – читать книги, 6% – есть еду из подаренных родственниками или друзьями кабачков, по 4% – пробовать "осенние" вкусы в ресторанах и заводить новые знакомства", - указывается в опоре. При этом 61% мужчин не принимают никаких превентивных мер, чтобы лучше себя чувствовать осенью, поясняется в сообщении, а 15% начинают принимать витамины, 14% меняют обстановку, 7% уезжают в отпуск, а 3% справиться с хандрой помогает покупка новых вещей. "Женщины ценят природу чуть меньше – таких 28%. Проводить время дома любят 18%, а уезжать в отпуск – 15%, почти столько же, сколько и мужчин. Но женщины больше любят читать книги, укрывшись пледом, таких 14%, каждой десятой нравится носить тёплую одежду, 7% – готовить еду из подаренных кабачков, 6% – пробовать "осенние" вкусы в заведениях. На романтику женщин не тянет – новые знакомства в это время года хотят завести лишь 2%", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230925/osen-1898402729.html

https://ria.ru/20230922/vtsiom-1897962236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, осень