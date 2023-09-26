https://ria.ru/20230926/opasnost-1898614705.html

В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность

В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости, 26.09.2023

В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность установилась на территории 26 регионов трех федеральных округов страны, ожидается появление новых очагов природных пожаров,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:12

2023-09-26T03:12

2023-09-26T03:12

центральный фо

внии гочс

рязанская область

приволжский фо

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность установилась на территории 26 регионов трех федеральных округов страны, ожидается появление новых очагов природных пожаров, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В результате воздействия обширного антициклона на европейскую часть страны установились IV и V классы пожарной опасности в десяти субъектах Центрального ФО (Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская и Рязанская области), одиннадцати субъектах Приволжского ФО (республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичная пожарная обстановка также сложилась в пяти регионах Южного федерального округа - на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. "В связи с этим в указанных федеральных округах повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров", - заключает ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230924/pozhary-1898285514.html

центральный фо

рязанская область

приволжский фо

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центральный фо, внии гочс, рязанская область, приволжский фо, происшествия