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В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости, 26.09.2023
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03:12 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/opasnost-1898614705.html
В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность
В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости, 26.09.2023
В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность
Чрезвычайная пожарная опасность установилась на территории 26 регионов трех федеральных округов страны, ожидается появление новых очагов природных пожаров,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T03:12
2023-09-26T03:12
центральный фо
внии гочс
рязанская область
приволжский фо
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность установилась на территории 26 регионов трех федеральных округов страны, ожидается появление новых очагов природных пожаров, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В результате воздействия обширного антициклона на европейскую часть страны установились IV и V классы пожарной опасности в десяти субъектах Центрального ФО (Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская и Рязанская области), одиннадцати субъектах Приволжского ФО (республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичная пожарная обстановка также сложилась в пяти регионах Южного федерального округа - на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. "В связи с этим в указанных федеральных округах повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров", - заключает ВНИИ ГОЧС.
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центральный фо, внии гочс, рязанская область, приволжский фо, происшествия
Центральный ФО, ВНИИ ГОЧС, Рязанская область, Приволжский ФО, Происшествия
В 26 регионах сложилась чрезвычайная пожарная опасность

ВНИИ ГОЧС: в 26 регионах России установилась чрезвычайная пожарная опасность

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудник МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Сотрудник МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность установилась на территории 26 регионов трех федеральных округов страны, ожидается появление новых очагов природных пожаров, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"В результате воздействия обширного антициклона на европейскую часть страны установились IV и V классы пожарной опасности в десяти субъектах Центрального ФО (Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская и Рязанская области), одиннадцати субъектах Приволжского ФО (республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что аналогичная пожарная обстановка также сложилась в пяти регионах Южного федерального округа - на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.
"В связи с этим в указанных федеральных округах повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров", - заключает ВНИИ ГОЧС.
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