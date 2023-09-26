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Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН - РИА Новости, 26.09.2023
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18:46 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/oon-1898807141.html
Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН
Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН - РИА Новости, 26.09.2023
Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН
Российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:46
2023-09-26T18:46
киев
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анна кузнецова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу, заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сегодня ООН основывает свои выводы и заключения, не имея "полномасштабной картины нарушений в отношении детей, поскольку проведение проверки зависит от множества факторов" (пункт 311 Доклада Генсека ООН от 5 июня 2023 г. "Дети в вооруженных конфликтах")", – написала она в Telegram. По ее словам, профильные ведомства ООН, например Научно-исследовательский институт по вопросам преступности и правосудия, не выполняют уставных задач. "Поэтому мы приняли решение пригласить на заседание нашей Комиссии специального представителя Генерального Секретаря ООН Виржинию Гамбу для обсуждения преступлений киевского режима", - отметила Кузнецова.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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киев, в мире, анна кузнецова, оон, госдума рф, telegram
Киев, В мире, Анна Кузнецова, ООН, Госдума РФ, Telegram
Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН

Для расследования преступлений Киева против детей пригласят представителя ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу, заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Сегодня ООН основывает свои выводы и заключения, не имея "полномасштабной картины нарушений в отношении детей, поскольку проведение проверки зависит от множества факторов" (пункт 311 Доклада Генсека ООН от 5 июня 2023 г. "Дети в вооруженных конфликтах")", – написала она в Telegram.
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По ее словам, профильные ведомства ООН, например Научно-исследовательский институт по вопросам преступности и правосудия, не выполняют уставных задач.
"Поэтому мы приняли решение пригласить на заседание нашей Комиссии специального представителя Генерального Секретаря ООН Виржинию Гамбу для обсуждения преступлений киевского режима", - отметила Кузнецова.
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