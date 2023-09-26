https://ria.ru/20230926/oon-1898807141.html

Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН

Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН - РИА Новости, 26.09.2023

Комиссия по расследованию преступлений Киева пригласит представителя ООН

Российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:46

2023-09-26T18:46

2023-09-26T18:46

киев

в мире

анна кузнецова

оон

госдума рф

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева против несовершеннолетних пригласит специального представителя ООН Виржинию Гамбу, заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сегодня ООН основывает свои выводы и заключения, не имея "полномасштабной картины нарушений в отношении детей, поскольку проведение проверки зависит от множества факторов" (пункт 311 Доклада Генсека ООН от 5 июня 2023 г. "Дети в вооруженных конфликтах")", – написала она в Telegram. По ее словам, профильные ведомства ООН, например Научно-исследовательский институт по вопросам преступности и правосудия, не выполняют уставных задач. "Поэтому мы приняли решение пригласить на заседание нашей Комиссии специального представителя Генерального Секретаря ООН Виржинию Гамбу для обсуждения преступлений киевского режима", - отметила Кузнецова.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, анна кузнецова, оон, госдума рф, telegram