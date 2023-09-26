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ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023
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02:00 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/oon-1898612202.html
ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов
ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023
ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов
ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:00
2023-09-26T02:00
в мире
канада
оттава
россия
геннадий гатилов
стефан дюжаррик
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге."Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.Скандал вокруг чествования нацистаНа заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер канадской палаты общин Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей Хунки, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Сам Трюдо выразил сожаления в связи со случившимся, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева.Стало ясно, кто является кумиромПриглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде."Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X.Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии. "Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.Извинения нелепыЧествование в парламенте Канады ветерана войск СС стало позором для Канады, их поспешные извинения выглядят нелепо, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Он назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв."Продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца моментально стали позором для Оттавы и вызвали общемировое порицание. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок и не позволяет потомкам беглых нацистов безнаказанно героизировать своих "ветеранов"", - говорится в заявлении Гатилова, опубликованного в Telegram-канале российской миссии.Дипломат назвал поспешные извинения спикера канадского парламента "нелепыми". Он отметил, что действия спикера палаты представителей Канады говорят о том, что он и его коллеги "совершенно не знакомы с историей собственной страны, приютившей в свое время тысячи подобных", а также напомнил, что Канада не поддерживает ежегодные резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html
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в мире, канада, оттава, россия, геннадий гатилов, стефан дюжаррик, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Канада, Оттава, Россия, Геннадий Гатилов, Стефан Дюжаррик, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов

В офисе генсека ООН осудили чествование эсэсовца Хунки в парламенте Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
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"Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.

Скандал вокруг чествования нациста

На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер канадской палаты общин Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей Хунки, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Сам Трюдо выразил сожаления в связи со случившимся, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева.
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Стало ясно, кто является кумиром

Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
"Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X.
Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии. "Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.
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Извинения нелепы

Чествование в парламенте Канады ветерана войск СС стало позором для Канады, их поспешные извинения выглядят нелепо, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Он назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
"Продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца моментально стали позором для Оттавы и вызвали общемировое порицание. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок и не позволяет потомкам беглых нацистов безнаказанно героизировать своих "ветеранов"", - говорится в заявлении Гатилова, опубликованного в Telegram-канале российской миссии.
Дипломат назвал поспешные извинения спикера канадского парламента "нелепыми". Он отметил, что действия спикера палаты представителей Канады говорят о том, что он и его коллеги "совершенно не знакомы с историей собственной страны, приютившей в свое время тысячи подобных", а также напомнил, что Канада не поддерживает ежегодные резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.
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