https://ria.ru/20230926/oon-1898612202.html

ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов

ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023

ООН после скандала в Канаде осудила чествования нацистов

ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:00

2023-09-26T02:00

2023-09-26T02:00

в мире

канада

оттава

россия

геннадий гатилов

стефан дюжаррик

владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге."Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.Скандал вокруг чествования нацистаНа заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер канадской палаты общин Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей Хунки, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Сам Трюдо выразил сожаления в связи со случившимся, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева.Стало ясно, кто является кумиромПриглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде."Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X.Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии. "Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.Извинения нелепыЧествование в парламенте Канады ветерана войск СС стало позором для Канады, их поспешные извинения выглядят нелепо, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Он назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв."Продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца моментально стали позором для Оттавы и вызвали общемировое порицание. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок и не позволяет потомкам беглых нацистов безнаказанно героизировать своих "ветеранов"", - говорится в заявлении Гатилова, опубликованного в Telegram-канале российской миссии.Дипломат назвал поспешные извинения спикера канадского парламента "нелепыми". Он отметил, что действия спикера палаты представителей Канады говорят о том, что он и его коллеги "совершенно не знакомы с историей собственной страны, приютившей в свое время тысячи подобных", а также напомнил, что Канада не поддерживает ежегодные резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

https://ria.ru/20230925/skandal-1898490583.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, канада, оттава, россия, геннадий гатилов, стефан дюжаррик, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон