https://ria.ru/20230926/ogranicheniya-1898755427.html

Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе

Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе - РИА Новости, 26.09.2023

Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе

Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:48

2023-09-26T15:48

2023-09-26T16:20

китай

япония

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

фукусима-1

магатэ

россия

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая в отношении японской рыбопродукции, сообщило ведомство."Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении.Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.Служба указывает, что позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, экспортируемой Японией, стороны обсудили на заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов."Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода – трития", - говорится в сообщении.Утвержденные методики определения трития в продукции водного промысла в РФ отсутствуют, отмечает служба, и необходимо заняться их разработкой в сотрудничестве с компетентными научными организациями. Cейчас объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен - например, за 2022 год поставлено 190 тонн, а в текущем году по 22 сентября - 118 тонн. "Вместе с тем, российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230627/rosselkhoznadzor-1880620920.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/gripp-ptitsy-1880565019.html

китай

япония

россия

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китай, япония, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фукусима-1, магатэ, россия, экономика