Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 26.09.2023 (обновлено: 16:20 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ogranicheniya-1898755427.html
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе - РИА Новости, 26.09.2023
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе
Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:48
2023-09-26T16:20
китай
япония
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
фукусима-1
магатэ
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a5e2062ebe87cf527384ba469674b20c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая в отношении японской рыбопродукции, сообщило ведомство."Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении.Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.Служба указывает, что позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, экспортируемой Японией, стороны обсудили на заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов."Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода – трития", - говорится в сообщении.Утвержденные методики определения трития в продукции водного промысла в РФ отсутствуют, отмечает служба, и необходимо заняться их разработкой в сотрудничестве с компетентными научными организациями. Cейчас объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен - например, за 2022 год поставлено 190 тонн, а в текущем году по 22 сентября - 118 тонн. "Вместе с тем, российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230627/rosselkhoznadzor-1880620920.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230626/gripp-ptitsy-1880565019.html
китай
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_482da9bd630e33964a1dcc94bd063757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, япония, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фукусима-1, магатэ, россия, экономика
Китай, Япония, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Фукусима-1, МАГАТЭ, Россия, Экономика
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе

Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по поставкам рыбы

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая
Добыча минтая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Добыча минтая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая в отношении японской рыбопродукции, сообщило ведомство.
"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат
27 июня, 07:43
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.
Служба указывает, что позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, экспортируемой Японией, стороны обсудили на заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.
"Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода – трития", - говорится в сообщении.
Утвержденные методики определения трития в продукции водного промысла в РФ отсутствуют, отмечает служба, и необходимо заняться их разработкой в сотрудничестве с компетентными научными организациями. Cейчас объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен - например, за 2022 год поставлено 190 тонн, а в текущем году по 22 сентября - 118 тонн. "Вместе с тем, российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы", - отмечается в сообщении.
Чайки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Россельхознадзор предупредил о рисках в связи с гриппом птиц на Украине
26 июня, 18:50
 
КитайЯпонияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Фукусима-1МАГАТЭРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала