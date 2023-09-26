Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по рыбе
Россельхознадзор оценил возможность поддержки ограничений КНР по поставкам рыбы
Добыча минтая. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россельхознадзор из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая в отношении японской рыбопродукции, сообщило ведомство.
"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении.
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.
Служба указывает, что позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, экспортируемой Японией, стороны обсудили на заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.
"Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода – трития", - говорится в сообщении.
Утвержденные методики определения трития в продукции водного промысла в РФ отсутствуют, отмечает служба, и необходимо заняться их разработкой в сотрудничестве с компетентными научными организациями. Cейчас объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен - например, за 2022 год поставлено 190 тонн, а в текущем году по 22 сентября - 118 тонн. "Вместе с тем, российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы", - отмечается в сообщении.