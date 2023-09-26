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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир - РИА Новости, 26.09.2023
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10:30 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ofitser-1898646178.html
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир - РИА Новости, 26.09.2023
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
2023-09-26T10:30
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видео
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северная америка
станислав петров
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В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.
ссср
сша
северная америка
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353
60
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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США. В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.
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видео, ссср, сша, северная америка, станислав петров, видео
Видео, СССР, США, Северная Америка, Станислав Петров
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
2023-09-26T10:30
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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир

Читать ria.ru в
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.
 
ВидеоСССРСШАСеверная АмерикаСтанислав Петров
 
 
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