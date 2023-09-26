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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир - РИА Новости, 26.09.2023
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
2023-09-26T10:30
2023-09-26T10:30
2023-09-26T10:30
видео
ссср
сша
северная америка
станислав петров
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В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.
ссср
сша
северная америка
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США. В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.
2023-09-26T10:30
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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видео, ссср, сша, северная америка, станислав петров, видео
Видео, СССР, США, Северная Америка, Станислав Петров
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
2023-09-26T10:30
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PT3M46S
В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир
40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.
В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.