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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир

В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир - РИА Новости, 26.09.2023

В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир

40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США.

2023-09-26T10:30

2023-09-26T10:30

2023-09-26T10:30

видео

ссср

сша

северная америка

станислав петров

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В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный.

ссср

сша

северная америка

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В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир 40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США. В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный. 2023-09-26T10:30 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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