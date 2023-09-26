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В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе
В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе - РИА Новости, 26.09.2023
В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе
В Одесской области в результате удара повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:33
2023-09-26T07:33
2023-09-26T12:07
специальная военная операция на украине
одесская область
измаильский район
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Одесской области в результате удара повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Взрывы прогремели в Измаильском районе."Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись", — говорится в публикации.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в нескольких регионах Украины.Сообщается о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Черкасской области.Власти Николаева также заявили о повреждении неназванного объекта в результате ракетного удара накануне вечером.
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одесская область, измаильский район, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Измаильский район, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры