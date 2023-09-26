https://ria.ru/20230926/odessa-1898623200.html

В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе

В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе - РИА Новости, 26.09.2023

В Одесской области портовая инфраструктура получила повреждения при ударе

В Одесской области в результате удара повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:33

2023-09-26T07:33

2023-09-26T12:07

специальная военная операция на украине

одесская область

измаильский район

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Одесской области в результате удара повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Взрывы прогремели в Измаильском районе."Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись", — говорится в публикации.Минувшей ночью воздушная тревога действовала в нескольких регионах Украины.Сообщается о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Черкасской области.Власти Николаева также заявили о повреждении неназванного объекта в результате ракетного удара накануне вечером.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html

одесская область

измаильский район

украина

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одесская область, измаильский район, украина, вооруженные силы рф, в мире