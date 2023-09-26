Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/obstrel-1898835363.html
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:54
2023-09-26T21:54
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
ясиноватая
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенного пункта Донецк-Северный (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1996 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 14.40 украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив по его территории четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
донецк
ясиноватая
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, в мире, ясиноватая, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Ясиноватая, Украина, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

СЦКК ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенного пункта Донецк-Северный (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1996 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 14.40 украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив по его территории четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреЯсиноватаяУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала