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При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:54
2023-09-26T21:54
2023-09-26T21:54
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенного пункта Донецк-Северный (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1996 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 14.40 украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив по его территории четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
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донецк, в мире, ясиноватая, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Ясиноватая, Украина, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель